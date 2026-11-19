Демократите в Камарата на представителите ще започнат собствени разследвания за предполагаема корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси в администрацията на Доналд Тръмп. Това заяви конгресменът Сухас Субраманям от Вирджиния в интервю за Джейк Тапър по CNN.

Субраманям, който е член на Комисията по надзор и реформа, каза, че повод за проверките е и докладът за бившия съветник на Министерството на вътрешната сигурност Кори Левандовски. Според публикацията Левандовски е оказвал влияние върху важни договори и е насърчавал представители на Катар и Обединените арабски емирства да го наемат за частни консултации по въпроси, свързани с работата на ведомството.

Левандовски определя твърденията като политически мотивирани и заявява, че фактите ще говорят сами за себе си. Главният инспектор на Министерството на вътрешната сигурност също проверява случая.

„Първо, не се доверявам на вътрешно разследване в администрацията на Тръмп“, заяви Субраманям. По думите му става дума за модел, при който назначени от президента представители „прекрачват правомощията си, корумпирани са и се облагодетелстват сами“.

Демократите нямат призовки, но обещават проверки

В момента демократите са малцинство в Камарата и не могат да издават призовки от името на Комисията по надзор. Субраманям обаче заяви, че партията ще упражнява натиск върху републиканското мнозинство и ще провежда собствени проверки.

„Няма да чакаме до следващата година. Ще започнем собствени разследвания, доколкото можем“, каза конгресменът. Той добави, че проверките няма да се ограничат до вече публикуваното, а ще търсят и допълнителни обстоятелства.

„Понякога виждате едно обвинение и когато се вгледате по-дълбоко, откривате още пет или шест други неща, които са се случили. Мисля, че същото важи и за тази администрация. Публикуваното е само повърхността“, заяви Субраманям.

Подготовка за контрол над Камарата

Демократите се очаква да поемат контрола над Камарата през януари. Робърт Гарсия, който се очаква да стане председател на Комисията по надзор, вече изпрати писма до 12 близки до Тръмп лица с искане да запазят документи, свързани с бъдещи разследвания.

Сред адресатите са вицепрезидентът Джей Ди Ванс, синовете на президента Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, зетят му Джаред Къшнър, бившият посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл, началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър, бившият министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем, Левандовски и главният прокурор Тод Бланш.

Писмата обхващат твърдения за финансови конфликти и сделки на семейство Тръмп, действия на Министерството на вътрешната сигурност и начина, по който администрацията е обработвала документи по разследването срещу Джефри Епстийн.

Белият дом отхвърля подхода на демократите. Съветникът Уил Шарф предупреди, че действия, насочени към сплашване на представители на изпълнителната власт, могат да преминат границата към престъпно поведение. Демократите от своя страна настояват, че разследващите правомощия на Конгреса са част от конституционния контрол върху изпълнителната власт.

Източници: cnn.com, apnews.com, axios.com