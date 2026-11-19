Най-малко осем палестинци са били ранени, след като шофьор, представен като заселник, е блъснал хора с автомобил на няколко различни места в арабския град Кафр Касим, централен Израел. Случаят е заснет на видео, съобщи „Ал Джазира“.

Кадрите показват автомобила в моменти, в които се врязва в палестинци на различни места в града. Публикацията посочва, че броят на ранените е най-малко осем, но не дава данни за имената им или за тежестта на техните травми.

Към публикуването на материала не са посочени официални подробности за самоличността на шофьора, неговото задържане или действията на израелските власти. Не е съобщено и дали случаят се разследва като умишлено нападение, пътен инцидент или по друга версия.

„Ал Джазира“ не цитира изявление на конкретен представител на полицията, прокуратурата или местните власти. Поради това мотивите за случилото се и последиците за пострадалите остават неизяснени.

Източници: aljazeera.com