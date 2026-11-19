Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отмени в последния момент участието си в срещата DealBook Summit в Ню Йорк и остана във Вашингтон заради спешни разговори, свързани с поредица от технологични сривове. Решението е било взето около 20-30 минути преди той да излезе на сцената.

Водещият на форума Андрю Рос Соркин съобщи, че Ванс е бил помолен да остане в столицата заради проблеми, засегнали Microsoft, Националната агенция за сигурност, въздушния транспорт, JPMorgan Chase и Zelle. Кабинетът на вицепрезидента потвърди срещите, но не уточни кой участва в тях и какъв е дневният ред.

Поредица от повреди в различни системи

Проблемите започнаха с прекъсване на услугите на Microsoft, продължило повече от 30 часа. Компанията свърза повредата с мрежов ъпгрейд. Ден по-късно Федералната авиационна администрация спря полетите в цялата страна за повече от четири часа, след като дефектен маршрутизатор наруши комуникациите в системата за контрол на въздушното движение.

В понеделник софтуерен проблем в JPMorgan Chase забави транзакции и засегна клиенти на други банки и услугата за парични преводи Zelle. Отделен срив в United Airlines продължи около 90 минути, а Apple съобщи за прекъсвания, причинени от вътрешна актуализация.

Най-чувствителният случай беше свързан с NSANet – класифицираната комуникационна мрежа, използвана от NSA за вътрешни комуникации. Мрежата прекъсна работа по време на поддръжка, а агенцията ограничи достъпа до своя кампус само за служители с основни функции.

Вашингтон отхвърля версията за координирана атака

Директорът на националното разузнаване Джей Клейтън заяви пред комисия на Камарата на представителите, че инцидентите изглеждат като отделни повреди, свързани с техническа поддръжка и промени в системите.

„Разбирам, че моментът, в който се случват тези инциденти, поражда въпроси. Но според това, което знаем днес, става дума за отделни прекъсвания на услуги, свързани с поддръжка и технически промени“, каза Клейтън.

Държавният секретар Марко Рубио също заяви, че САЩ не са подложени на системна атака. Представител на Белия дом посочи, че част от проблемите са свързани с актуализации и отстраняване на уязвимости. Към момента няма потвърдени данни, че сривовете са резултат от обща кибератака.

Какво означават 90-те дни

Тревогата в социалните мрежи беше засилена от информация за инициативата FORTRESS на Пентагона. Според Fox News планът предвижда големи военни бази в континенталната част на САЩ да могат да поддържат основните си операции самостоятелно поне 90 дни при прекъсване на гражданската инфраструктура.

Предвиждат се независими енергийни източници, микромрежи, резерви от гориво, вода, комуникационно оборудване и други материали. Това е военна мярка за сценарии на мащабен конфликт и не представлява предупреждение към американските граждани да се запасяват за национален blackout.

Самият Ванс заяви, че негови приятели са го питали дали трябва да изграждат бункери или да складират храна и вода.

„Не виждам задаваща се криза, но трябва да сме подготвени за всичко“, каза вицепрезидентът.

Асошиейтед прес съобщи, че твърденията за предстоящ 90-дневен срив на електрозахранването са част от дезинформационна вълна, разпространявана онлайн. Няма официално съобщение за планирано спиране на електрическата мрежа в САЩ.

Източници: dailymail.com, apnews.com, foxnews.com