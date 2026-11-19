Само 40% от американците казват, че очакват с нетърпение президентските избори през 2028 г., показва ново проучване на CNN, проведено от SSRS. 27% заявяват, че вече гледат с притеснение към следващата битка за Белия дом, а 33% не изпитват нито очакване, нито тревога.

Анкетата е проведена между 15 и 18 октомври сред 1701 пълнолетни американци. Границата на статистическата грешка е плюс или минус 2,9 процентни пункта. Данните са събрани преди междинните избори през ноември.

Повечето избиратели изчакват

54% от анкетираните казват, че са мислили поне малко за президентската надпревара през 2028 г. Въпреки това 64% все още нямат конкретен кандидат, когото да искат да видят в състезанието. Само 35% посочват определено име.

Сред републиканците най-често са споменавани държавният секретар Марко Рубио с 8% и вицепрезидентът Джей Ди Ванс със 7%. При демократите води губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм с 3%, следван от Камала Харис и Пийт Бътиджидж с по 2%.

Ванс и Рубио са с равен резултат

Когато на републиканците и на независимите, които клонят към Републиканската партия, са предложени конкретни имена, Ванс и Рубио получават по 41% отговора „бих се радвал да го подкрепя“.

Ванс обаче има по-широк потенциален кръг от поддръжници. 77% заявяват, че поне биха обмислили да гласуват за него, докато при Рубио този дял е 65%. Почти половината от републиканците и републикански настроените независими – 46% – казват, че никога не биха подкрепили бившия губернатор на Ню Джърси Крис Кристи. При Ники Хейли този дял е 30%.

Президентът Доналд Тръмп няма да бъде кандидат през 2028 г., тъй като 22-рата поправка на Конституцията на САЩ не позволява на един президент да бъде избиран повече от два пъти. По повод бъдещата битка за републиканската номинация Тръмп заяви:

„Може би за мен е по-добре да не се намесвам.“

Демократите също нямат ясен фаворит

Сред демократите и демократично настроените независими Камала Харис и Александрия Окасио-Кортес получават по 27% от отговорите от хората, които биха били развълнувани да ги подкрепят. Бътиджидж е близо до тях с 26%, а Нюсъм и сенаторът Марк Кели от Аризона са с по 22%.

Харис има най-голяма обща подкрепа в тази група – 51% биха обмислили да гласуват за нея. Тя обаче е и сред най-познатите лица, което влияе върху резултата. Само 7% казват, че не знаят достатъчно за нея, докато при сенатора от Джорджия Джон Ософ този дял достига 55%.

Резултатите очертават необичайно отворена надпревара. Нито един основен кандидат все още не е обявил официално кандидатурата си, а до изборите през 2028 г. остават близо две години.

Източници: cnn.com, kshb.com, qz.com