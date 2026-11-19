Атака на подкрепяните от Иран йеменски хуси е повредила най-високата кула в Рияд, съобщиха саудитските власти. Засегнат е небостъргач във финансовия квартал на столицата, свързан със саудитския държавен инвестиционен фонд.

Саудитската служба за гражданска защита съобщи, че по сградата са нанесени материални щети, но няма пострадали. „Един от небостъргачите във финансовия квартал стана обект на атака от страна на терористичната милиция на хусите. Нанесени са материални щети, но няма пострадали“, се посочва в съобщението.

Гражданската защита разпространи и снимка на сградата, на която се виждат разбити прозорци по фасадата. Кадърът показва небостъргача, в който се намира саудитският държавен инвестиционен фонд.

Поредна атака срещу Рияд

Инцидентът е поредният удар на хусите срещу саудитската столица на фона на ескалиращите военни действия между Саудитска Арабия и йеменската групировка. Саудитските власти свързват атаката пряко с хусите, които са подкрепяни от Иран.

Потвърдените към момента последици са ограничени до материални щети по небостъргача. Саудитската гражданска защита не съобщава за жертви или ранени.