Националният директор по киберсигурността на САЩ Шон Кеърнкрос напуска поста си, съобщи официален представител на администрацията. Смяната идва след поредица от технически сривове и прекъсвания, засегнали услуги и институции в страната.

Очаква се Кеърнкрос да бъде заменен от Кирстън Дейвис, която досега беше главен директор по информационните технологии на Министерството на отбраната на САЩ. Държавният секретар Марко Рубио обяви промяната в публикация в Екс.

Кои са засегнатите системи

През последните дни проблеми бяха отчетени в услугата Outlook на Microsoft, Федералната авиационна администрация, Агенцията за национална сигурност и банкови системи. Според Ройтерс прекъсването на въздушния транспорт е засегнало повече от 18 000 полета.

Американски правителствени представители многократно заявиха, че няма доказателства отделните случаи да са резултат от координирана кибератака. Марко Рубио каза, че няма информация техническите сривове да са свързани помежду си или с враждебен извършител.

Различни версии за напускането

„Няма информация, че техническите проблеми са свързани помежду си или с враждебен извършител“, заяви Марко Рубио.

Кеърнкрос беше избран от президента Доналд Тръмп и утвърден от Сената през август 2025 г. Той съветваше президента по въпросите на киберсигурността и политиката за защита на данните, а преди това беше съветник в Белия дом и по време на първия мандат на Тръмп.

Според два анонимни източника, цитирани от Axios, Кеърнкрос не е искал да остане на поста още две години. По тази версия той се оттегля, за да може Тръмп да посочи негов наследник преди демократите да поемат контрола над Сената през януари. Новото назначение ще трябва да бъде утвърдено от горната камара на Конгреса.

Ройтерс съобщи различна версия, позовавайки се на човек, близък до Белия дом. Според него Кеърнкрос е бил отстранен, а президентът е подкрепил решението. Публично Кеърнкрос определи напускането си като „чест на живота“ и заяви, че се гордее с работата за укрепване на американската киберсигурност, защитата на критичната инфраструктура и противодействието на чужди заплахи.

Дейвис вече е била утвърдена от Сената за длъжността си в Пентагона. Според американски медии тя ще поеме временно поста на национален директор по киберсигурността, докато бъде извършена необходимата процедура по новото назначение.

Източници: apnews.com, reuters.com