Мъж се самоуби пред Белия дом (ВИДЕО)

Мъж се запали пред Белия дом в американската столица Вашингтон и по-късно почина в болницата, съобщи полицията в града, цитирана от "Ройтерс".

Мъжът бе хоспитализиран след инцидента в район, популярен сред туристите. Починал е по-късно от сериозните изгаряния. Инцидентът бе заснет на видеоклип, на който се вижда как мъжът, идентифициран часове след инцидента, се запалва и спокойно се разхожда, докато полицията се опитва да потуши огъня с пожарогасител.

Предполага се, че е носил защитен костюм. В болницата е бил приет с 85 процента изгаряния. „Ню Йорк поуст“ написа, че мъжът, подпалил се пред Белия дом, се казва Арнав Гупта. Полицията смята, че той може да е имал психически проблеми. Не са ясни мотивите на индиеца.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme