САЩ заснеха нещо изумително на руски кораб (ВИДЕО)

Американският флот разпространи кадри от инцидента, при който американски и руски боен кораб се разминаха на косъм във водите на Източнокитайско море.

Руският разрушител „Адмирал Виноградов“ и американският крайцер „Чансълърсвил“ преминаха изключително близко един от друг, а след инцидента, разминал се за щастие без ескалиране на напрежението, САЩ и Русия си отправиха взаимни обвинения.

Business Insider разкри любопитна подробност от инцидента, позовавайки се на разпространените кадри. На тях се вижда как руски моряци съвсем спокойно се излежават на слънце на руския боен кораб, наслаждавайки се на живота. Фактът, че покрай тях преминава американски боен кораб, не ги безпокои по никакъв начин. Най-важно за тях е да хванат тен.

Слънчевата баня на разсъблечените руски моряци не остана незабелязана. Военноморските сили на САЩ обявиха след близката морска среща, че екипажът на руския кораб е действал непрофесионално и опасно. Вижте кадрите:

Russian government: The American ship acted dangerously!



US government: The Russian ship manoeuvred unprofessionally!



(Earlier in the day)



Russian sailors: The breeze is blowing, the sun is shining. Time for suntan, da? pic.twitter.com/U7bFzCT70p