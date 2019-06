САЩ и Иран са били на 10 минути от война

Съединените американски щати и Иран са били на буквално 10 минути от войната. Това става ясно от разпространено съобщение в Туитър на американския президент Доналд Тръмп.

Иранските сили свалиха безпилотен самолет на американската армия, което допълнително повиши напрежението между двете страни. Американските въоръжени сили са били готови да нанесат удари по ирански позиции. Тръмп също е бил положително настроен към такъв сценарий, но в последния момент е променил мнението си.

Тръмп разкри, че всичко е било готово за провеждането на въоръжен удар срещу Иран. Президентът е попитал своите генерали колко души ще загинат. „150, сър“, е отговорил един от генералите. Тръмп каза, че „10 минути преди атаката“ той е дал заповед тя да не се състои. „Аз не бързам, нашата армия е най-добрата в света“, добави още държавният глава на САЩ.

Междувременно стана ясно, че иранската армия е можела да свали американски самолет с 35 души на борда, но не го е направила. Командир от елитната иранска Революционна гвардия разкри пред „Ройтерс“, че самолетът е придружавал разузнавателния дрон. Иран да имали възможност да свали и самолета с десетки души на борда, но не са го направили.

Напрежението между Техеран и Вашингтон достигна връхна точка, след като администрацията на Доналд Тръмп реши да изтегли страната от ядреното споразумение с Иран, подписано през 2015 година. Международната общност призова двете страни за диалог и намиране на политическо решение, за да се избегне кървава катастрофа. От Москва посочиха, че САЩ и Иран се намират на „ръба на войната“ и призоваха за намиране на политически изход от ситуацията.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....