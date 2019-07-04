- СвятТръмп: Иран си играе с огъня
- СвятРусия: НАТО опитва да превземе наши съседи
- СвятВсе повече британци избират България за почивка
- ЛюбопитноАдреналинката Яна не може да се разведе
- АвтоТова е новото Audi S8
- ИмотиМагазини решават жилищния проблем на Европа
- ИмотиПродават имение на Жаклин Кенеди
- БългарияПредставят индекса за безопасно шофиране за 2019 г.
- БългарияСтанишев: Мога да работя с Борисов в името на България
- КримиМаневра на кмета на Костинброд убила моториста
- Плажът на Слънчев бряг пустее СНИМКИпреди 3 минути
- Историческо! Скандална рапърка ще пее в... (ВИДЕО)преди 12 минути
- Търсят се нови стопани на кучетата от Общинския приют в Дупницапреди 42 минути
- Путин на аудиенция при папа Францискпреди 52 минути
- Порой наводни улици в Смолянпреди час и 2 минути
- Бойко Борисов започва чистка в ГЕРБ в неделяпреди час и 18 минути
Fakti.bg показва на посетителите си онлайн реклами, за да се финансира почтено.
Молим Ви най-учтиво да изключите блокирането на реклами.
Важно е за нас, за да продължим да Ви информираме безпристрастно.
Путин на аудиенция при папа Франциск
Двамата обсъдиха международни въпроси
Двамата са обсъдили актуални международни теми. Вниманието е било отделено на ситуацията в Украйна, Сирия и Венецуела.
Срещата се е провела в Апостолическия дворец. На разговорите са присъствали държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин и ръководителят на дипломатическата служба Пол Ричард Галахър.
Двете страни са изразили удовлетворение от развитието на двустранните отношения. Те са подписали и споразумения за сътрудничество.
Обсъдени са били и теми, свързани с дейността на Католическата църква в Русия. Разговорът е продължил около 50 минути.
Срещата е част от визитата на Путин в Италия. Той се е срещал с папа Франциск също през 2013 г. и 2015 г.
Ватикан
- Последни
- Първи
- Най-харесвани
(гост)
Неутрално
1 20:51
-8 +3
(гост)
Неутрално
2 20:53
Коментиран от #4
-2 +15
(гост)
Неутрално
3 20:53
-9 +4
(гост)
Неутрално
4 20:57
До коментар #2 от "El chochone":
Надуй курвалано.мангя ебана.ХАХАХА!!!
Коментиран от #10
-3 +1
(гост)
Неутрално
5 20:59
Коментиран от #8
-2 +2
(гост)
Неутрално
6 21:04
Шах и мат, соросоиди ! Кой още може да си позволи да закъснява за срещата с наместника на Бог на земята ?
Само самият Бог 😂
-1 +3
(гост)
Неутрално
7 21:04
-1 +2
(гост)
Неутрално
8 21:05
До коментар #5 от "Townboy":
На Вовата само поп Гундяй, може да му целува ръката, а папата може и да си помисли дали да си подаде ръката на тоз чифутин Вовата, че да я цунка.
-2 +3
(гост)
Неутрално
9 21:06
-2 +1
(гост)
Неутрално
10 21:07
До коментар #4 от "Еl comandante":
бориславо а пак сме те гепнали а пак гъзо сме ти цепнали.ХИХИХИ
Коментиран от #11, #13
-0 +2
(гост)
Неутрално
11 21:09
До коментар #10 от "Отряд манафи в СЦЗ":
курваланке ма пак сме те гепнали а пак гъзо сме ти цепнали.ХИХИХИ
Коментиран от #15
-1 +1
(гост)
Неутрално
12 21:11
-0 +2
(гост)
Неутрално
13 21:12
До коментар #10 от "Отряд манафи в СЦЗ":
Ади ма курваланкеее, де одиш пак, свирки ли прайш ?
Коментиран от #18
-1 +1
(гост)
Неутрално
14 21:12
Коментиран от #16
-2 +3
(гост)
Неутрално
15 21:12
До коментар #11 от "Еl comandante":
Сус ма ебана мангя!!!!
Коментиран от #39
-2 +1
(гост)
Неутрално
16 21:12
До коментар #14 от "Не толкова умно комунде,даже хич":
Сус ма ебана мангя!!!!
Коментиран от #19
-2 +1
(гост)
Неутрално
17 21:13
Коментиран от #20
-0 +3
(гост)
Неутрално
18 21:13
До коментар #13 от "Еl comandante":
Сус ма ебана мангя!!!!
-1 +1
(гост)
Неутрално
19 21:14
До коментар #16 от "Отряд манафи в СЦЗ":
Сус ма ебана мангя!!!!
Коментиран от #21
-1 +0
(гост)
Неутрално
20 21:14
До коментар #17 от "Еl comandante":
Сус ма ебана мангя!!!!
-1 +1
(гост)
Неутрално
21 21:15
До коментар #19 от "Еl comandante":
Сус ма ебана мангя!!!!
Коментиран от #23
-1 +1
(гост)
Неутрално
22 21:16
Коментиран от #24
-1 +0
(гост)
Неутрално
23 21:17
До коментар #21 от "Отряд манафи в СЦЗ":
Сус ма ебана мангя!!!!
Коментиран от #26
-1 +0
(гост)
Неутрално
24 21:17
До коментар #22 от "Еl comandante":
Сус ма ебана мангя!!!!
Коментиран от #25
-0 +1
(гост)
Неутрално
25 21:18
До коментар #24 от "Отряд манафи в СЦЗ":
Сус ма ебана мангя!!!!
Коментиран от #29
-1 +0
(гост)
Неутрално
26 21:18
До коментар #23 от "Еl comandante":
Сус ма ебана мангя!!!!
Коментиран от #28
-0 +1
(гост)
Неутрално
27 21:19
Коментиран от #37
-1 +0
(гост)
Неутрално
28 21:20
До коментар #26 от "Отряд манафи в СЦЗ":
Сус ма ебана мангя!!!!
-1 +0
(гост)
Неутрално
29 21:20
До коментар #25 от "Еl comandante":
У гъзо се плякам защото по лесно акам!!!
-0 +2
(гост)
Неутрално
30 21:21
-0 +2
(гост)
Неутрално
31 21:21
-0 +2
(гост)
Неутрално
32 21:22
-2 +0
(гост)
Неутрално
33 21:23
-2 +0
(гост)
Неутрално
34 21:24
-0 +2
(гост)
Неутрално
35 21:24
-0 +2
(гост)
Неутрално
36 21:25
-0 +2
(гост)
Неутрално
37 21:25
До коментар #27 от "Еl comandante":
Али маааа, курваланке, де одиш, у гъзо ли се плякаш пак ?
-1 +0
(гост)
Неутрално
38 21:26
-1 +0
(гост)
Неутрално
39 21:28
До коментар #15 от "Отряд манафи в СЦЗ":
Ади маааа, курваланке, де одиш, у гъзо ли се плякаш пак ?
Коментиран от #42
-1 +0
(гост)
Неутрално
40 21:29
Коментиран от #41
-0 +2
(гост)
Неутрално
41 21:30
До коментар #40 от "Borislav Popov":
Не знам защо ми е хубаво.Ооо защото УЯ на Боре Попов ми е у гъзо.ХОХОХО
Коментиран от #43
-1 +1
(гост)
Неутрално
42 21:31
До коментар #39 от "Еl comandante":
бориславо май си доста тъпа ХАХАХА!!! Нещо свое измисли или хуя ми лапни
Коментиран от #44, #47
-1 +0
(гост)
Неутрално
43 21:32
До коментар #41 от "Еl comandante":
бориславо май си доста тъпа ХАХАХА!!! Нещо свое измисли или хуя ми лапни
Коментиран от #45
-0 +1
(гост)
Неутрално
44 21:33
До коментар #42 от "Еl comandante":
Курвалано май си доста тъпа ХАХАХА!!! Нещо свое измисли или хуя ми лапни !
-1 +0
(гост)
Неутрално
45 21:36
До коментар #43 от "Еl comandante":
А ти за чий чеп си ми бе абдал ? Ти ще мислиш заради мен бе, шматарок !
Коментиран от #48
-1 +0
(гост)
Неутрално
46 21:36
-0 +2
(гост)
Неутрално
47 21:37
До коментар #42 от "Еl comandante":
Ади маааа, курваланке, де одиш, у гъзо ли се плякаш пак ?
-1 +0
(гост)
Неутрално
48 21:38
До коментар #45 от "Еl comandante":
АЗ и жена ти еба вместо теб бе циганин!!!
Коментиран от #50
-0 +1
(гост)
Неутрално
49 21:38
Коментиран от #51
-1 +0
(гост)
Неутрално
50 21:41
До коментар #48 от "Еl comandante":
Ти свойта си не мож да наебеш бе менгиян !
Коментиран от #53
-1 +0
(гост)
Неутрално
51 21:41
До коментар #49 от "Еl comandante":
АЗ и жена ти еба вместо теб бе циганин!!!
-0 +0
(гост)
Неутрално
52 21:41
-1 +0
(гост)
Неутрално
53 21:42
До коментар #50 от "Еl comandante":
Тихо мангал че еба жена ти айшето у дупето.ХОХОХО
-1 +0