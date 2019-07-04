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Путин на аудиенция при папа Франциск

Путин на аудиенция при папа Франциск

Двамата обсъдиха международни въпроси

Публикувана: 4 Юли, 2019 20:50
53 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 329
Путин на аудиенция при папа Франциск
Снимка: БГНЕС/EPA
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Двамата са обсъдили актуални международни теми. Вниманието е било отделено на ситуацията в Украйна, Сирия и Венецуела.

Срещата се е провела в Апостолическия дворец. На разговорите са присъствали държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин и ръководителят на дипломатическата служба Пол Ричард Галахър.

Двете страни са изразили удовлетворение от развитието на двустранните отношения. Те са подписали и споразумения за сътрудничество.

Обсъдени са били и теми, свързани с дейността на Католическата църква в Русия. Разговорът е продължил около 50 минути.

Срещата е част от визитата на Путин в Италия. Той се е срещал с папа Франциск също през 2013 г. и 2015 г.


Ватикан

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Коментар:
Коментари към статията
Еl comandante
(гост)

Неутрално
1 20:51
 
04.07.19 Отговор
ебаната цингя ел курвалана се наричам и руски пишки много ас обичам.АмАмАм!!!

Оценка:
-8 +3

El chochone
(гост)

Неутрално
2 20:53
 
04.07.19 Отговор
СЛАВА НА РОССИЯ! :)

Коментиран от #4


Оценка:
-2 +15

русия е джудже
(гост)

Неутрално
3 20:53
 
04.07.19 Отговор
Джуджето какво прави при папата.Путъо не дружеше ли само с мюфтии и аятуласи

Оценка:
-9 +4

Еl comandante
(гост)

Неутрално
4 20:57
 
04.07.19 Отговор

До коментар #2 от "El chochone":


Надуй курвалано.мангя ебана.ХАХАХА!!!

Коментиран от #10


Оценка:
-3 +1

Townboy
(гост)

Неутрално
5 20:59
 
04.07.19 Отговор
Папата ако не е Маран да целува ръка на Вовата щото само той ще ни спаси от орките.

Коментиран от #8


Оценка:
-2 +2

Хрониките на Евразия
(гост)

Неутрално
6 21:04
 
04.07.19 Отговор
Путин закъснял за срещата с Папата с 30 минути ..


Шах и мат, соросоиди ! Кой още може да си позволи да закъснява за срещата с наместника на Бог на земята ?
Само самият Бог 😂

Оценка:
-1 +3

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
7 21:04
 
04.07.19 Отговор
се наричам и салам с дупка най обичам.АМ АМ АМ!!!

Оценка:
-1 +2

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
8 21:05
 
04.07.19 Отговор

До коментар #5 от "Townboy":


На Вовата само поп Гундяй, може да му целува ръката, а папата може и да си помисли дали да си подаде ръката на тоз чифутин Вовата, че да я цунка.

Оценка:
-2 +3

Еl comandante
(гост)

Неутрално
9 21:06
 
04.07.19 Отговор
се наричам и салам с дупка най обичам.АМ АМ АМ!!!

Оценка:
-2 +1

Отряд манафи в СЦЗ
(гост)

Неутрално
10 21:07
 
04.07.19 Отговор

До коментар #4 от "Еl comandante":


бориславо а пак сме те гепнали а пак гъзо сме ти цепнали.ХИХИХИ

Коментиран от #11, #13


Оценка:
-0 +2

Еl comandante
(гост)

Неутрално
11 21:09
 
04.07.19 Отговор

До коментар #10 от "Отряд манафи в СЦЗ":


курваланке ма пак сме те гепнали а пак гъзо сме ти цепнали.ХИХИХИ

Коментиран от #15


Оценка:
-1 +1

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
12 21:11
 
04.07.19 Отговор
Който иска да ма ебе на онова шосе за два и педесе да заповяда!!!

Оценка:
-0 +2

Еl comandante
(гост)

Неутрално
13 21:12
 
04.07.19 Отговор

До коментар #10 от "Отряд манафи в СЦЗ":


Ади ма курваланкеее, де одиш пак, свирки ли прайш ?

Коментиран от #18


Оценка:
-1 +1

Не толкова умно комунде,даже хич
(гост)

Неутрално
14 21:12
 
04.07.19 Отговор
Джуджака е отишъл да се моли на папата, после ша ходи при арменския поп

Коментиран от #16


Оценка:
-2 +3

Отряд манафи в СЦЗ
(гост)

Неутрално
15 21:12
 
04.07.19 Отговор

До коментар #11 от "Еl comandante":


Сус ма ебана мангя!!!!

Коментиран от #39


Оценка:
-2 +1

Отряд манафи в СЦЗ
(гост)

Неутрално
16 21:12
 
04.07.19 Отговор

До коментар #14 от "Не толкова умно комунде,даже хич":


Сус ма ебана мангя!!!!

Коментиран от #19


Оценка:
-2 +1

Еl comandante
(гост)

Неутрално
17 21:13
 
04.07.19 Отговор
Който иска да ма ебе на онова шосе за един и педесе да заповяда!!!

Коментиран от #20


Оценка:
-0 +3

Отряд манафи в СЦЗ
(гост)

Неутрално
18 21:13
 
04.07.19 Отговор

До коментар #13 от "Еl comandante":


Сус ма ебана мангя!!!!

Оценка:
-1 +1

Еl comandante
(гост)

Неутрално
19 21:14
 
04.07.19 Отговор

До коментар #16 от "Отряд манафи в СЦЗ":


Сус ма ебана мангя!!!!

Коментиран от #21


Оценка:
-1 +0

Отряд манафи в СЦЗ
(гост)

Неутрално
20 21:14
 
04.07.19 Отговор

До коментар #17 от "Еl comandante":


Сус ма ебана мангя!!!!

Оценка:
-1 +1

Отряд манафи в СЦЗ
(гост)

Неутрално
21 21:15
 
04.07.19 Отговор

До коментар #19 от "Еl comandante":


Сус ма ебана мангя!!!!

Коментиран от #23


Оценка:
-1 +1

Еl comandante
(гост)

Неутрално
22 21:16
 
04.07.19 Отговор
гордо се наричам и салам с дупка най обичам.АМ АМ АМ!!!

Коментиран от #24


Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
23 21:17
 
04.07.19 Отговор

До коментар #21 от "Отряд манафи в СЦЗ":


Сус ма ебана мангя!!!!

Коментиран от #26


Оценка:
-1 +0

Отряд манафи в СЦЗ
(гост)

Неутрално
24 21:17
 
04.07.19 Отговор

До коментар #22 от "Еl comandante":


Сус ма ебана мангя!!!!

Коментиран от #25


Оценка:
-0 +1

Еl comandante
(гост)

Неутрално
25 21:18
 
04.07.19 Отговор

До коментар #24 от "Отряд манафи в СЦЗ":


Сус ма ебана мангя!!!!

Коментиран от #29


Оценка:
-1 +0

Отряд манафи в СЦЗ
(гост)

Неутрално
26 21:18
 
04.07.19 Отговор

До коментар #23 от "Еl comandante":


Сус ма ебана мангя!!!!

Коментиран от #28


Оценка:
-0 +1

Еl comandante
(гост)

Неутрално
27 21:19
 
04.07.19 Отговор
Сус ма ебана мангя!!!!

Коментиран от #37


Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
28 21:20
 
04.07.19 Отговор

До коментар #26 от "Отряд манафи в СЦЗ":


Сус ма ебана мангя!!!!

Оценка:
-1 +0

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
29 21:20
 
04.07.19 Отговор

До коментар #25 от "Еl comandante":


У гъзо се плякам защото по лесно акам!!!

Оценка:
-0 +2

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
30 21:21
 
04.07.19 Отговор
У гъзо се плякам защото по лесно акам!!!

Оценка:
-0 +2

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
31 21:21
 
04.07.19 Отговор
У гъзо се плякам защото по лесно акам!!!

Оценка:
-0 +2

Еl comandante
(гост)

Неутрално
32 21:22
 
04.07.19 Отговор
Който иска да ма ебе на онова шосе за един и педесе да заповяда!!!

Оценка:
-2 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
33 21:23
 
04.07.19 Отговор
У гъзо се плякам защото по лесно акам!!!

Оценка:
-2 +0

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
34 21:24
 
04.07.19 Отговор
Как яко ме ебат само скоро да не спрат!!!

Оценка:
-0 +2

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
35 21:24
 
04.07.19 Отговор
Как яко ме ебат само скоро да не спрат!!!

Оценка:
-0 +2

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
36 21:25
 
04.07.19 Отговор
Как яко ме ебат само скоро да не спрат!!!

Оценка:
-0 +2

Еl comandante
(гост)

Неутрално
37 21:25
 
04.07.19 Отговор

До коментар #27 от "Еl comandante":


Али маааа, курваланке, де одиш, у гъзо ли се плякаш пак ?

Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
38 21:26
 
04.07.19 Отговор
Как яко ме ебат само скоро да не спрат!!!

Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
39 21:28
 
04.07.19 Отговор

До коментар #15 от "Отряд манафи в СЦЗ":


Ади маааа, курваланке, де одиш, у гъзо ли се плякаш пак ?

Коментиран от #42


Оценка:
-1 +0

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
40 21:29
 
04.07.19 Отговор
Не знам защо ми е хубаво.Ооо защото УЯ на Команданте ми е у гъзо.ХОХОХО

Коментиран от #41


Оценка:
-0 +2

Еl comandante
(гост)

Неутрално
41 21:30
 
04.07.19 Отговор

До коментар #40 от "Borislav Popov":


Не знам защо ми е хубаво.Ооо защото УЯ на Боре Попов ми е у гъзо.ХОХОХО

Коментиран от #43


Оценка:
-1 +1

Еl comandante
(гост)

Неутрално
42 21:31
 
04.07.19 Отговор

До коментар #39 от "Еl comandante":


бориславо май си доста тъпа ХАХАХА!!! Нещо свое измисли или хуя ми лапни

Коментиран от #44, #47


Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
43 21:32
 
04.07.19 Отговор

До коментар #41 от "Еl comandante":


бориславо май си доста тъпа ХАХАХА!!! Нещо свое измисли или хуя ми лапни

Коментиран от #45


Оценка:
-0 +1

Еl comandante
(гост)

Неутрално
44 21:33
 
04.07.19 Отговор

До коментар #42 от "Еl comandante":


Курвалано май си доста тъпа ХАХАХА!!! Нещо свое измисли или хуя ми лапни !

Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
45 21:36
 
04.07.19 Отговор

До коментар #43 от "Еl comandante":


А ти за чий чеп си ми бе абдал ? Ти ще мислиш заради мен бе, шматарок !

Коментиран от #48


Оценка:
-1 +0

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
46 21:36
 
04.07.19 Отговор
проЗД съм че дрънка!!!

Оценка:
-0 +2

Еl comandante
(гост)

Неутрално
47 21:37
 
04.07.19 Отговор

До коментар #42 от "Еl comandante":


Ади маааа, курваланке, де одиш, у гъзо ли се плякаш пак ?

Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
48 21:38
 
04.07.19 Отговор

До коментар #45 от "Еl comandante":


АЗ и жена ти еба вместо теб бе циганин!!!

Коментиран от #50


Оценка:
-0 +1

Еl comandante
(гост)

Неутрално
49 21:38
 
04.07.19 Отговор
Тъп съм че ми звънка.

Коментиран от #51


Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
50 21:41
 
04.07.19 Отговор

До коментар #48 от "Еl comandante":


Ти свойта си не мож да наебеш бе менгиян !

Коментиран от #53


Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
51 21:41
 
04.07.19 Отговор

До коментар #49 от "Еl comandante":


АЗ и жена ти еба вместо теб бе циганин!!!

Оценка:
-0 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
52 21:41
 
04.07.19 Отговор
ебаната цингя ел курвалана се наричам и руски пишки много ас обичам.АмАмАм!!!

Оценка:
-1 +0

Еl comandante
(гост)

Неутрално
53 21:42
 
04.07.19 Отговор

До коментар #50 от "Еl comandante":


Тихо мангал че еба жена ти айшето у дупето.ХОХОХО

Оценка:
-1 +0

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