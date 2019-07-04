Путин на аудиенция при папа Франциск

Двамата са обсъдили актуални международни теми. Вниманието е било отделено на ситуацията в Украйна, Сирия и Венецуела.

Срещата се е провела в Апостолическия дворец. На разговорите са присъствали държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин и ръководителят на дипломатическата служба Пол Ричард Галахър.

Двете страни са изразили удовлетворение от развитието на двустранните отношения. Те са подписали и споразумения за сътрудничество.

Обсъдени са били и теми, свързани с дейността на Католическата църква в Русия. Разговорът е продължил около 50 минути.

Срещата е част от визитата на Путин в Италия. Той се е срещал с папа Франциск също през 2013 г. и 2015 г.

Ватикан