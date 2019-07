Трусът в Калифорния превърна басейните в машини за вълни (ВИДЕО)

Шокирани жители на Южна Калифорния не спират да качват втори ден видеоклипове в Twitter, които показват земетресението с магнитуд 7,1, предизвикало страшни гледки и на водата от басейните в задните им дворове.

Земетресението удари след 08.00 часа местно време в събота, а епицентърът му беше на 11 мили от град Риджкрест.

Трусът последва друго земетресение с магнитуд от 6,4 на 4 юли и предизвика много проблеми, включително шок и ужас за водещите на KCAL-TV и то в пряк ефир.

Жителите на Калифорния качиха кадри от ефектите на труса в социалните медии. На тях изглежда, че вълните сякаш са инсталирани в личните им басейни, тъй като водата се пръска и се надига над стените, наводнявайки близките тераси.

Във видеото по-долу един паникьосан наблюдател казва: "О, Боже мой" , а друг добавя: "Не знам дали това е добре".

MT 🌊 @rylxan

can’t believe i got this on video, earthquakes are not jokes! #ridgecrest #anotherearthquake #California #californiaearthquake

everyone has permission to use this. pic.twitter.com/uhs9aJ29HA