Тръмп отново сипе огън и жупел

Президентът Доналд Тръмп си зададе въпроса дали президентът на централната банка на САЩ, когото обвинява, че спъва американската икономика, не е по-лош неприятел от китайския му колега Си Дзинпин, предаде Франс прес.

"Както обикновено УФР не НАПРАВИ НИЩО", възмути се Тръмп в любимия Тwitter след предпазливата реч на Джероум Пауел, който увери, че централната банка ще действа подобаващо в подкрепа на икономическото разрастване на Съединените щати.

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?