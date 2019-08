САЩ: Иранският танкер се насочи към... Сирия

Американският държавен секретар Майк Помпео заяви в Тwitter, че САЩ разполагат с надеждна информация, че иранският петролен танкер "Адриан Даря" се е насочил към Сирия, предаде Ройтерс.

"Разполагаме с надеждна информация, че танкерът е на път и се е насочил към Тартус, Сирия. Надявам се да смени курса", посочи Помпео.

"Беше голяма грешка да се вярва на Зариф", каза той и имаше предвид иранския външен министър Мохамад Джавад Зариф, който даде уверения на Великобритания, че танкерът няма да отплава за Сирия.

Today, @USTreasury designated the #AdrianDarya1 and its captain for providing assistance to the IRGC to sell illicit oil from Iran to Syria. The U.S. will not idly watch the Assad regime use Iranian oil to terrorize its own people. https://t.co/6L7oh4cUMS