Страшна буря връхлетя Бахамите

Националният център по ураганите на САЩ заяви, че ураганът Дориан е достигнал Бахамските острови, предадоха американските медии. Ураганът преобърна автомобили, отнесе покриви на и събори електрически стълбове на Бахамите.

Бурята от пета категория е достигнала сушата при Елбоу Кей на островите Абако. Хората в района са били призовани незабавно да си намерят убежище. Очаква се окото на бавно придвижващата се буря да достигне остров Гранд Бахама, предизвиквайки "катастрофални условия", американският център по ураганите. Би Би Си посочи, че чудовищната буря може да е животозастрашаваща.

Бурята се движи на запад, но се очаква да завие на север и да мине покрай бреговете на САЩ през следващите дни. Американският президент Доналд Тръмп каза, че щатите Флорида, Джорджия, Южна Каролина и Северна Каролина трябва да продължат своите приготовления за бурята. Дориан е най-силната буря в съвременната история, която връхлита северозападната част на Бахамите и се очаква два дни да залива островите с поройни дъждове, високи вълни и опустошителни ветрове, отбелязва „Ройтерс“.

Ураганът връхлетя островите Абако с ветрове със скорост 285 км/ч и пориви, достигащи 322 км/ч.

Милиони хора от Флорида до Северна Каролина следят дали бурята ще заобиколи американското крайбрежие и както се прогнозира, ще завие на север към Атлантическия океан. Части от Флорида бяха евакуирани, преди ураганът да се насочи към САЩ.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY