Ето кой е саудитският палач, окървавил американска база

ФБР разпространи снимка на саудитския младеж, който откри огън в американска военноморска база във Флорида и уби трима души, преди да бъде застрелян.

21-годишният Мохамед Алшамрани е бил на обучение в американската база. Властите към този момент смятат, че той не е свързан с терористична групировка, а се е радикализирал сам.

Преди нападението той е гледал видеа, показващи масови убийства, твърдят американски медии. По-рано беше съобщено, че Алшамрани разпространил и кратък манифест в социалната мрежа, в който нарича Америка „нация на злото”.

Службите в САЩ искат да установят как е било допуснато такъв човек да влезе в американска база. Убиецът е разкритикувал САЩ заради подкрепата за Израел. Кралското семейство в Рияд поднесе съболезнования на президента Доналд Тръмп. Федералните разследващи не разкриха какъв е мотивът зад атаката, извършена рано сутринта в петък, когато саудитецът е стрелял с пистолет в класна стая в базата в Пенсакола.

The NAS Pensacola shooter is identified as Saudi national Mohammed Alshamrani. Anyone with information regarding his activites is encouraged to call 1-800-CALL-FBI. FBI Jacksonville is not aware of any credible threat toward the Pensacola community at this time. pic.twitter.com/RNc8ZL89WS