Белодробен лекар каза на семейството си как да се предпази от коронавируса

Американски пулмолог, работещ на първа линия в една от най-добрите болници в Манхатън, разкри по какъв начин хората могат да се предпазят от новия коронавирус, който беше определен от Световната здравна организация като пандемия.

Д-р Дейвид Прайс е белодробен лекар в болницата Weill Cornell, която в този момент се грижи за пациенти, заразени с болестта COVID-19. Ню Йорк се превърна в епицентър на разпространението на коронавируса в Съединените американски щати, където общо има над 160 хиляди заразени. По смъртност обаче на първо място в негативната статистика е Италия.

Американският специалист публикува емоционално видео, в което разкри какви съвети е дал на собственото си семейство, за да се предпази от коронавируса. Д-р Дейвид Прайс заяви, че не е уплашен от COVID-19, защото има два прости съвета, които да го предпазят – да си мие ръцете, и да не пипа лицето си. „Не трябва да се страхувате, защото можете да защитите своите семейства”, заяви лекарят, специалист по белодробни заболявания. И до момента ни беше казвано, че миенето на ръцете е изключително важно, но според американския лекар дори само чрез миене на ръце можем да елиминираме на 99% възможността да се заразим, т.е. дори маските и дистанцията с другите не са толкова важни, колкото хигиената на ръцете. Прайс посочи, че в огромна част от случаите, заразата се е предала при досег на мръсните ръце с лицето – очи, нос или уста.

За да се предаде вирусът по въздух, според д-р Дейвид Прайс, здрав човек трябва да е изложен на продължителен контакт със заразен (между 15-30 минути) в незащитена среда като затворена стая, и то без маска. Докторът заяви, че е от изключително значение да се научим да не пипаме лицето си с мръсни ръце, защото по този начин вирусът влиза в тялото. Пулмологът добави, че когато човек е навън, няма проблем да докосне повърхности в градския транспорт, стига веднага след това да си дезинфекцира ръцете. Ако няма под ръка такова средство, то нека да избягва контакти, вкл. като бутоните на асансьора. Съветите на доктора бяха излъчени и по телевизия Fox News. В никакъв случай не трябва да има паника или притеснение от вируса. Ако редовно си миете ръцете, и не докосвате по навик носа, очите или устата си, то ще сте защитени!

