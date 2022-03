Баща застреля трите си деца и се самоуби. Трагедията се е разиграла в църква в Сакраменто, Калифорния, предаде „Ройтерс”, като се позовава на телевизия ABC10. Намерено е и пето тяло, но не се съобщава коя е жертвата.

На мястото има много полиция. Органите на реда не дават подробности за случилото се. Издадено е предупреждение към местните жители да избягват района, предаде NOVA.

