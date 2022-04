"Уолстрийт" изтри $1,3 трилиона от технологичните акции

Първите три месеца от годината за технологичните акции ясно напомниха на пазарите колко жестоко може да наказва Уолстрийт бившите звезди от ерата на пандемията. Компаниите, които спечелиха от периода в който всички бяха затворени по домовете си като Etsy Inc., Netflix Inc. и PayPal Holdings Inc. са сред най-големите губещи в индекса S&P 500 през тази година. Те бяха пометени от вълна, която изтри 1,3 трилиона долара от пазарната капитализация на Nasdaq 100 и засегна дори най-големите имена на пазара като Amazon.com Inc. и Apple Inc, предаде Bloomberg TV Bulgaria.

Обратът за някои от най-горещите акции за 2021 г. прави технологиите един от най-тежко засегнатите сектори в S&P 500. Геополитическото напрежение и проблемите във веригата за доставки добавиха опасенията относно нарастващите лихвени проценти и нарастващата доходност по облигациите – което може да се отрази върху настоящата стойност на бъдещи печалби.

„Най-печелившите компании от пандемията трябва да се изправят пред ситуация, в която целият тласък свързан с Covid е изчезнал, а в настоящата икономическа среда всички се борят с огромна инфлация, която ограничава индивидуалната покупателна способност и ще оказва натиск върху дискреционните разходи занапред“, каза Джим Диксън. , старши търговец на акции в Mirabaud Securities.

Част от този срив беше компенсиран. Тези, които първоначално избягаха от сектора, започнаха да се връщат, примамени от изгодните цени и вярата, че някои емблематични имена ще продължат да генерират по-големи печалби. И все пак Nasdaq 100, който е надолу със 7,7% от началото на годината, се е насочил към първия си тримесечен спад след разпродажбата, предизвикана от пандемията през март 2020 г., след като този месец попадна на меча територия.

Ето поглед към някои от значимите тенденции за тримесечието:

1. От пандемичен бум до срив

Акциите на компаниите, които процъфтяваха по време на ограниченията заради Covid поевтиняват, тъй като търсенето на услугите им намалява, когато потребителите отново могат да излизат свободно. Производителят на оборудване за домашен фитнес Peloton Interactive Inc. е загубил 20% от стойността на дяловете си, а доставчикът на решения за електронен подпис DocuSign Inc. - 29%. Акциите на компанията за електронна търговия Etsy и тези на компанията за онлайн плащания PayPal са поевтинели съответно с 39% и 37%. Инвеститорите ще очакват резултатите за първото тримесечие, за да видят дали компаниите могат да съживят растежа си в епохата след пандемията.

2. Спад в социалните мрежи

Акциите на Pinterest Inc. и Snap Inc. поевтиняват най-много от социалните мрежи, засегнати от актуализациите за поверителност на Apple. Новите правила затрудниха ефективното проследяване на навиците на потребителите с цел предоставяне на целева реклама. Дяловете на всяка от тях са поевтинели с повече от 20% за тази година. Компанията майка на Facebook Meta Platforms Inc., която дължи почти всичките си приходи от продажби на реклами, е загубила 32% от стойността си. Global X Social Media ETF, който включва Tencent Holdings Ltd. и Alphabet Inc., намалява с около 20%.

3. Неизвестните в Китай

Несигурната регулаторна среда както в САЩ, така и в Китай предизвика бурни движения при китайските акции, търгувани в САЩ. Индексът Nasdaq Golden Dragon China загуби 16% през това тримесечие на фона на продължаващите строги мерки от страна на Пекин. Друг източник на несигурност е американската Комисията за ценни книжа и борси, която продължава да увеличава списъка на компании, които може да бъдат свалени от американските фондови борси за нарушаване на закона за одит. Акциите на Alibaba Group Holding Ltd. са загубили 1,9% тази година, тези на Baidu Inc. - 3,3%, докато тези на JD.com Inc. и Pinduoduo Inc. са поевтинели съответно с 12% и 25%.

4. Разломът при групата Faangs

Най-известната група от компании, които обикновено водят скока при технологични акции, бяха разделени при възстановяването си. Докато Amazon и Apple постигнаха някои печалби през март, Netflix и Meta бяха сринати през това тримесечие, като общо загубиха повече от 400 милиарда долара пазарна стойност, поради несигурните си перспективи за растеж. Индексът NYSE FANG+ е загубил почти 9% от началото на годината.

5. Бум на киберсигурността

Нахлуването на Русия в Украйна допълнително подхрани растежа в една група от компании, които вече бяха сред победителите от пандемия: фирмите за киберсигурност. Акции като Crowdstrike Holdings Inc. и Palo Alto Networks Inc. отбелязаха двуцифрен растеж в цената си от началото на годината, като инвеститорите залагат на допълнително увеличаване на разходите за киберзащита.

Силното възстановяване на американските технологични акции през последните две седмици доведе измерител на широчината на пазара до най-високата стойност от близо година. Броят на компаниите от Nasdaq 100, чиито акции се търгуват над 50-дневната си пълзяща средна е скочил до 78%, което е най-много от април 2021 г. Това е рязка промяна на съдбата за измерителя. Едва преди месец, това съотношение беше само около 12%.