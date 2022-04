Руската пропагандна медия РИА Новости стана за смях, допускайки нелеп гаф.

Оператор засне как руски сапьори търсят мини, вървейки пред тях. Забавните кадри бяха споделени от хиляди хора в социалните мрежи, които се възхищават на смелостта на човека с камерата.

Някои се пошегуваха, че руските сапьори всъщност държат селфи стикове и поради тази причина операторът не се притеснява за живота си. Едно е сигурно - в "минирания" район няма нито една мина, а руската пропаганда няма граници.

If I was RIA Novosti I might not have burnt in the company logo on pictures of a camera operator walking IN FRONT OF men "sweeping for mines" https://t.co/WsZSKkxHRY