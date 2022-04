САЩ взимат спешни мерки срещу поскъпването на горивата

Американският президент Байдън заяви във вторник, че способността на американците да плащат за бензин не трябва да зависи от това дали един диктатор обявява война и "извършва геноцид" над половината свят, съобщи "Ройтерс".

Белият дом не коментира веднага забележките му.

Байдън многократно е наричал руския президент Владимир Путин военнопрестъпник, но не е декларирал, че Русия е извършила геноцид в Украйна.

В "Туитър", Байдън обяви серия от мерки във връзка с поскъпването на горивата в САЩ.

Днес обявявам, че Агенцията за опазване на околната среда планира да позволи бензин, който използва повече етанол от домашно отглеждани култури да се продава в САЩ това лято, за да се увеличи предлагането на гориво и по-ниски цени, написа Байдън.

Нахлуването на Путин в Украйна повиши цените на газа и храните по целия свят. 70% от увеличението на цените през март е заради това. Правя всичко възможно, за да сваля цените и да се справя с повишението на цените на Путин.

Putin’s invasion of Ukraine has driven up gas prices and food prices all over the world. 70% of the increase in prices in March came from the Putin Price Hike.



I’m doing everything I can to bring down prices and address the Putin Price Hike.