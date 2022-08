Игра на нерви! Руски самолети навлязоха в зоната на ПВО на Аляска

Три пъти тази седмица NORAD откри, проследи и идентифицира руски самолет, навлизащ в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска (ADIZ), буферна зона около САЩ и Канада, която наблюдаваме, съобщава NORAD.

Тази дейност не се разглежда като заплаха, нито дейността се разглежда като провокативна. NORAD наблюдава движението на чуждестранни военни самолети в ADIZ и ако е необходимо ги ескортира от ADIZ.

NORAD използва многослойна отбранителна мрежа от сателити, наземни радари, бордови радари и изтребители за проследяване и идентифициране на самолети и информиране за подходящи действия. "Оставаме готови да използваме редица варианти за отговор в защита на суверенитета на Северна Америка и Арктика".

NORAD employs a layered defense network of satellites, ground-based radars, airborne radar and fighter aircraft to track and identify aircraft and inform appropriate actions. We remain ready to employ a number of response options in defense of North America & Arctic sovereignty. pic.twitter.com/kayVN36r2L