Kids Go Free: Хотелите в ОАЕ предлагат безплатно настаняване за деца

Много популярни хотели в Обединените арабски емирства предлагат на семейства безплатно настаняване за деца през летния сезон. Повечето оферти за уикенда могат да бъдат намерени в петзвездните хотели в Дубай, Фуджейра и Рас Ал Хайма - емирства, традиционно фокусирани върху семейства с деца.

Те включват The Oberoi Beach Resort Al Zorah, Jumeirah Beach Hotel, Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites, Atlantis The Palm Dubai, The Ritz Carlton Dubai, Caesars Dubai, JA Palm Tree Court, W The Palm Dubai и Grand Hyatt Dubai.

Като част от специалната оферта Kids Go Free децата се настаняват и хранят безплатно. По правило максималният брой деца, които могат да се настанят безплатно с родителите си в стая, е не повече от две. Но понякога хотелите позволяват такова настаняване само на едно дете.

Има и хотели, които настаняват безплатно деца под 14 години с родители - например Atlantis The Palm. Друг атрактивен бонус през лятото са отстъпките или безплатните билети за развлекателни заведения или тематични паркове.

Министерството на културата и туризма на Абу Даби по-рано обяви стартирането на кампанията за летен туризъм „Лятото не е достатъчно“, която ще предложи на посетителите набор от промоции и атрактивни оферти.

И така, сред тях е летният пропуск "ол инклузив": той осигурява достъп до повече от 30 атракции, 600 ресторанта и много магазини. В хотелите гостите получават една нощувка като подарък при резервация за три нощувки.

През цялото лято гостите на столицата ще могат да ползват безплатния автобус Experience Abu Dhabi Shuttle Bus, който се движи между основните забележителности на столицата.

Още предимства очакват семейните пътуващи това лято. Като част от промоцията Kids Go Free, от 1 юни до 30 септември, при резервация на хотели на остров Яс, деца под 12 години ще бъдат настанявани и обгрижвани безплатно.

Малките гости ще могат да посетят и тематичните паркове Ferrari World, Yas Waterworld, Warner Bros. Светът Абу Даби. Участващите в програмата Kids Go Free хотели включват W Abu Dhabi Yas Island, Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island и The WB™ Abu Dhabi Curio Collection от Hilton.

Източник: АТОР

Превод и редакция: Оля Ал-Ахмед