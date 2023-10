Безпрецедентна атака срещу Израел

Израел обяви "състояние на готовност за война", след като Хамас предприе най-голямата си атака срещу страната от години, като изстреля бараж от ракети и изпрати бойци през границата от Ивицата Газа. Над 2500 ракети са изстреляни до този момент, като има пробив в ПВО защитата на Израел, предаде De Re Militari.

Според Мохамад Дейф, лидер на военното крило на Хамас, палестинската организация е изстреляла над 5000 ракети към Израел и призова палестинците и другите арабски държави да се включат в бойните действия.

Ричард Хехт, говорител на израелските военни, заяви, че бойците са влезли в Израел с парапланери, от морето и по суша и че сблъсъци се водят на много места в Газа, включително във военна база. По последни данни палестинските бойци са завзели три селища в близост до границата с Газа. Има 35 израелци в плен, близо 200 са ранени, най-малко 6 са убити. Ливанската въоръжена групировка "Хизбула" заяви, че следи ситуацията в Газа и е "в пряк контакт с ръководството на палестинската съпротива".

Ръководителят на регионалния съвет Шаар Ханегев в южната част на Израел Офир Либщайн е бил убит при престрелка с палестински бойци. Организацията "Ислямски джихад" заяви, че ще се включи във военните действия заедно с Хамас. По последни данни, палестински сили са навлезли през границата в Южен Израел и се водят сражения.

Ние сме във война, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху във видеообръщение към сънародниците си, предадоха световните агенции. Премиерът увери, че неговата страна ще победи в тази война и че врагът ѝ ще плати цената за подетата срещу Израел атака. Това изявление той направи от щаб квартирата на израелската армия в Тел Авив.

