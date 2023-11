56 филипинци успешно са преминали граничния пункт "Рафах"

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши съобщи за Филипинската информационна агенция (PNA), че 56 филипинци от Ивицата Газа са преминали границата през Рафах към Кайро.

В публикация в Ex (X) (бивш Twitter) Маркос-младши изрази задоволството си от безопасното евакуиране на 56 филипинци от Газа по време на конфликта между Израел и Хамас.

'Щастлив съм да чуя, че още 56 филипинци са напуснали Газа по време на конфликта между Израел и Хамас, присъединявайки се към 42-мата, които пресякоха границата по-рано, с което броят на филипинците, които са пътували до Кайро, достигна 98 от 137-те, които са били в Газа.

