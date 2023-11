Въоръжен откри огън в Йерусалим, докато израелската армия продължава своята военна операция в ивицата Газа.

Израелската полиция съобщи днес, че е открила огън по нападател и го е "неутрализирала", след като стреля на граничния контролно-пропускателен пункт "Тунелите" между Йерусалим и намиращия се на окупирания Западен бряг град Витлеем, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Израелската служба за спешна помощ каза, че нейните медици са оказали помощ на шестима ранени, единият от които е в критично състояние.

От началото на конфликта между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" се наблюдава и покачване на напрежението в окупирания Западен бряг, контролиран частично от Палестинската автономна власт на Махмуд Абас.

At 09:07 a report was received at MDA of a number of wounded in a terror attack near the Tunnels Checkpoint in Jerusalem. MDA is providing medical treatment to 5 victims on the scene, including: 1 in critical condition and the rest conscious. The terrorist was neutralized pic.twitter.com/oFvlkslpgm