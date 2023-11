Тялото на 19-годишно момиче беше открито в Газа, съобщиха от Израелската армия

Израелската армия съобщи, че е извадила тялото на 19-годишния ефрейтор от израелската армия Ноа Марчиано от сграда близо до болницата "Ал Шифа" в Газа, предаде Асошиейтед прес.

Новината идва, след като израелските сили за отбрана съобщиха, че тялото на 65-годишния Йехудит Вайс, която беше отвлечена от кибуц при атаките на "Хамас" на 7 октомври, също е извадено.

Не е ясно дали са намерени в същата сграда.

Смъртта на Марсиано беше потвърдена от израелската армия още във вторник. Тогава още не беше ясно откъде военните са получили информацията за смъртта на жената и дали тялото вече е било предадено на израелската армия, отбелязва ДПА. Това беше първият случай, когато Израел потвърждава смъртта на заложник, която вече е била обявена от "Хамас", цитирана от БТА.

Израелската армия претърсва болницата, най-голямата в Газа, която според нея е била използвана от екстремистката групировка "Хамас" за провеждане на операциите си.

Хамас определи твърденията като "явни лъжи".

