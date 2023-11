Среща в Кишинев на външните министри на Великобритания и Молдова

Молдовският външен министър Нику Попеску се срещна днес с новия британски външен министър Дейвид Камерън, предаде БТА.

Попеску съобщи в социалната мрежа X, че разговорът се е състоял в Кишинев, където Камерън пристигна след двудневно посещение в Украйна.

„Проучвахме начини за укрепване на връзките, подкрепа на молдовците, живеещи в Обединеното кралство, и подобряване на сигурността и устойчивостта“, пише Попеску в „X“.

Преди това Камерън се срещна с президента Зеленски в съседна Украйна и посети южната Одеска област.

Honoured to welcome UK's FS @David_Cameron to Chișinău, where we explored avenues to strengthen 🇲🇩-🇬🇧ties, support to Moldova's diaspora in the UK & ways to enhance our security and resilience.



Thank you, Foreign Secretary, for visiting Moldova shortly after assuming the role. pic.twitter.com/FjOBBRt7LG