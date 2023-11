Папа Франциск ще пътува за Дубай въпреки белодробното си възпаление

Папа Франциск заяви, че има белодробно възпаление, но въпреки това ще замине по-късно през седмицата за Дубай, където ще вземе участие в конференция, свързана с климатичните изменения, предаде Асошиейтед прес.

Папата пропусна неделното си обръщение, което прави от прозореца, гледащ към площад "Св. Петър", ден след като Ватиканът съобщи, че папата страда от лек грип. Вместо това Франциск даде традиционната си обедна благословия от параклиса в резиденцията си във Ватикана, като събитието бе излъчено на живо по телевизията и онлайн.

"Братя и сестри, днес не мога да изляза на прозореца заради белодробно възпаление", каза Франциск. Папата, който на 17 декември ще навърши 87 години, допълни, че свещеникът, който стои зад него, ще прочете обръщението му вместо него. В изявлението Франциск заяви, че ще отпътува за Обединените арабски емирства за срещата КОП-28, посветена на климатичните изменения, и в събота, както е планирано, той ще произнесе речта си пред участниците в събитието.

🎥 VIDEO | Pope Francis prayed the Angelus from Casa Santa Marta and spoke about his health issues.

Let’s pray for him. pic.twitter.com/gxwvHgB0ed