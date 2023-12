Дронове изстреляни от хусите са свалени в Червено море от Въоръжените сили на САЩ

Снощи, американските въоръжени сили обявиха, че успешно са спрели нападение в южната част на Червено море на един дрон и една противокорабна балистична ракета, изстреляни от хуситите, съобщи агенцията Ройтерс.

Този случай представлява двадесет и втория опит за атака срещу международното корабоплаване след 19 октомври. Няма информация за причинени щети или пострадали, се посочва в изявление на Американското централно командване, публикувано в "Екс" (предишно "Туитър"), предаде БТА.

The USS MASON (DDG 87) shot down one drone and one anti-ship ballistic missile in the Southern Red Sea that were fired by the Houthis between 5:45 - 6: 10 p.m. (Sanaa time) on Dec. 28. There was no damage to any of the 18 ships in the area or reported injuries. This is the 22nd… pic.twitter.com/Y4JRS22850