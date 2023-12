Тричасово противопоставяне срещу полицията води до намеса на SWAT екип в Хюстън, Тексас (ВИДЕО)

Шофьор на камион отказва да слезе от автомобила след полицейско преследване в Хюстън, Тексас, предаде Скай нюз.

Той е арестуван след тричасово противопоставяне срещу полицията.

Първоначално преследването започнало заради неправилно шофиране на камиона, но се наложило използването на роботизиран таран, газ и куче, за да бъде принуден мъжът да излезе от автомобила.

Шериф Ед Гонзалес заяви, че 42-годишният Тринидад Кътшъл е оказвал съпротива през цялото време и е игнорирал всички заповеди.

Наложило се е членовете на екипа SWAT да издърпат физически Кутшал.

This video shows a lorry driving being arrested after a three-hour standoff with police. The pursuit initially began due to the lorry being driven erratically, but it took a robotic ram, gas and a dog to force the man out of the vehicle.https://t.co/3J6Vs46Trn pic.twitter.com/NfQqvZWW4L