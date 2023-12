Палестински парамедици "унижавани и бити" от израелските сили, заяви палестински медик (ВИДЕО)

Палестински парамедици са били "унижавани и бити", след като са били задържани от израелските сили, твърди палестински медик, предаде Скай нюз.

Мохамед Салах, парамедик в Палестинското дружество на Червения полумесец (ПЧП), споделя своята история от центъра за бърза помощ Джабалия в северната част на Газа.

"Всички бяхме унижавани, всички бяхме бити по главите и гърбовете", казва той.

Testimony of Mohammed Salah, a paramedic at the PRCS ambulance center 🚑 in #Jabalia about the beating and humiliation he and his colleagues endured during their arrest by the Israeli forces after the invasion of the #Jabalia ambulance center in northern #Gaza a week ago.

