Иран атакува цели в Пакистан

Иран извърши атака върху обекти в Пакистан, които твърди, че са бази на радикалната групировка "Джаиш ал Адъл", съобщи Асошиейтед прес.
Според информацията от Иранската държавна осведомителна агенция ИРНА, ударите са били изпълнени с използването на ракети и дронове. До момента няма потвърждение от страна на Пакистан. Групировката "Джаиш ал Адъл" е радикална сунитска организация, активна предимно в ядрената държава Пакистан.
Тези атаки се случват в контекста на високото напрежение в региона и опасенията, че конфликтът между Израел и "Хамас" в Газа може да се разшири. В предишния инцидент Иран нападна "шпионската централа" в Ирак близо до комплекса на американското консулство в Ербил, като изстреля ракети както в Северна Сирия, свързани с "Ислямска държава".
Днес, официален Багдад определи този инцидент, при който загинаха мирни граждани, като "силно нарушение" на иракския суверенитет. Атакуваните цели в Пакистан са две бази на радикалната групировка "Джаиш ал Адъл" в провинция Белуджистан, отбелязва Ройтерс, цитирайки иранските държавни медии.
Преди това организацията изпълняваше нападения срещу иранските сили за сигурност в района на границата с Пакистан. "Базите бяха уцелени и унищожени чрез ракети и дронове", съобщават иранските държавни медии, без да предоставят повече подробности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този път
Иран не е Сирия, Ирак или Виетнам.
Коментиран от #4, #5, #12
23:15 16.01.2024
2 Иран си го проси
Коментиран от #10
23:15 16.01.2024
3 Отец Дионисий
Коментиран от #6
23:15 16.01.2024
4 Пакистан са съюзници на Китай
До коментар #1 от "Този път":не САЩ, и за разлика от Ирак са въоръжени с ядрени оръжия
Коментиран от #8
23:17 16.01.2024
5 Пръц
До коментар #1 от "Този път":Във Виетнам избягаха с подвити опашки.Пишеш глупости.
23:18 16.01.2024
6 Онези които благословиш всеки ден
До коментар #3 от "Отец Дионисий":палят клечките
Коментиран от #7
23:18 16.01.2024
7 Отец Дионисий
До коментар #6 от "Онези които благословиш всеки ден":Хазарите сатанисти служат на Луцифер и искат да унищожат света.
23:20 16.01.2024
8 Хахахаха
До коментар #4 от "Пакистан са съюзници на Китай":Остави ги, те на копейките освен запада и САЩ, други виновни няма. Били са в едно училище с пусин.
23:21 16.01.2024
9 МирО
Коментиран от #11
23:22 16.01.2024
10 Ке 🚾н🇺🇲еф
До коментар #2 от "Иран си го проси":Миналата вечер са унищожили милиардер шпионин в Ирак!
23:23 16.01.2024
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "МирО":Русия детронира световният жандарм САЩ и сега всеки си иска своето.
Коментиран от #14
23:25 16.01.2024
12 ЛАОС АРМАТА
До коментар #1 от "Този път":А ВИЕ ЧЕРВЕНИТЕ О.ТРЕПКИ СТЪПИХТЕ НАКРИВО В АФРИКА ХАХАХАХА АЙДЕ СЕГА ГОЛЯМА Ц.РНА ЛАНГА ЗА ТЕБЕ ХАХАХАХАХА
23:26 16.01.2024
13 консулството на САЩ в Ербил -ДУМНАХА
23:26 16.01.2024
14 ЛАОС АРМАТА
До коментар #11 от "Последния Софиянец":С КВО БЕ СА ГИ ДЕТРОНИРАЛИ? ПО МИЗЕРИЯ И БЕДНОТИЯ ЛИ? ТАМ ДА.... ЗАПЛАТАТА В РУСИЯ ЗА МЕСЕЦ Е 20 ДОЛАРА А 30 ДОЛАРА Е НАДНИЦАТА В САЩ САМО ЗА ЕДИН ЧАС........... ГОЛЯМО ДЕТРОНИРАНЕ НЯМА ЩО ХАХАХАХА
Коментиран от #17
23:27 16.01.2024
15 ЛАОС АРМАТА
23:28 16.01.2024
16 Иран
Коментиран от #18
23:29 16.01.2024
17 В ЗАТВОРИТЕ В ФАЩ ИМА МНОГО ПРЕСТЪПНИЦИ
До коментар #14 от "ЛАОС АРМАТА":ПО ЗАТВОРНИЦИ ФАЩ Е НОМЕР ЕДНО НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ЦЯЛ СВЯТ НОМЕР ЕДНО ПО ЗАТВОРНИЦИ СА ФАЩ - ОТ ГЛАД СА В ЗАТВОРА АМЕРИКАНЦИТЕ - КРАДАТ КОКОШКИ ОТ ГЛАД
Коментиран от #19, #22
23:33 16.01.2024
18 България
До коментар #16 от "Иран":Иран и Русия също.
Коментиран от #20
23:34 16.01.2024
19 Пуснаха,ли ви парното?
До коментар #17 от "В ЗАТВОРИТЕ В ФАЩ ИМА МНОГО ПРЕСТЪПНИЦИ":Мммммм?
23:36 16.01.2024
20 ПП И ДБ
До коментар #18 от "България":СА ФАШИСТИ А БГ СЕ КОМАНДВА ОТ ЦИГАНСКИ КЛАНОВЕ - ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ПП и ДБ и ГЕРБ
Коментиран от #21
23:36 16.01.2024
21 Последния Софиянец
До коментар #20 от "ПП И ДБ":По американското радио,, Свободна Европа,, казаха че децата на ромите и бежанците ще бъдат мнозинство в България и затова трябва да се махне,, Аз съм българче,, от букварите за да не ги обижда.. Това е грозната истина.
23:39 16.01.2024
22 ЛАОС АРМАТА
До коментар #17 от "В ЗАТВОРИТЕ В ФАЩ ИМА МНОГО ПРЕСТЪПНИЦИ":СТРАШЕН ГЛАД ДА............... ПО 30 ДОЛАРА НА ЧАС НАДНИЦА................... А В РАСИИСКАТА МОНГОЛСКА КЛОАКА 20 ДОЛАРА НА МЕСЕЦ ДАЛИ ХВАЩАТ? ИЛИ ПИЯТ КВОТ ИМ ПАДНЕ ХХАХАХАХАХАХХАХА
Коментиран от #26
23:40 16.01.2024
23 ЛАОС АРМАТА
23:41 16.01.2024
24 ИРАН СЕ УПЛАШИ ОТ ФАШ
Коментиран от #29
23:42 16.01.2024
25 ЛАОС АРМАТА
23:42 16.01.2024
26 Последния Софиянец
До коментар #22 от "ЛАОС АРМАТА":В Калифорния хората с 1 млн долара годишен доход казват че се чувстват бедни.Не е важно колко изкарваш а колко харчиш.
Коментиран от #28, #30
23:44 16.01.2024
27 ЛАОС АРМАТА
23:44 16.01.2024
28 ЛАОС АРМАТА
До коментар #26 от "Последния Софиянец":ВАЖНОТО Е ЧЕ СЕЛЯНЧЕТАТА ОТ НАЙ ЗАМЪГЛЕНИТЕ КЪТЧЕТА НА ТАЙЛАНД ЛАОС КАМБОДЖА И ВИЕТНАМ ПЛЯКАТ РУСКИНИ ПОНЕЖЕ ИМ ИДВА БЕЗ ПАРИ............. КЪДЕ КЪДЕ ТРЯБВА ДА БАЧКАТ И ДА СЕ БРЪКНАТ ЗА МЕСТНА ЖЕНА ИНАЧЕ
23:45 16.01.2024
29 СКОРО КИМЧО и АЙТОЛАХ ХЮЙМЕНИ
До коментар #24 от "ИРАН СЕ УПЛАШИ ОТ ФАШ":ЩЕ ПОДПУКАТ АМЕРИКАНСКИТЕ САТЕЛИТИ -400 БРОЯ ДЕТО СЛЕДЯТ РУСНАЦИТЕ В УКРАЙНА И ВСИЧКИ РАБОТНИ ХОРА ПО ЗЕМЯТА И КОЙТО НЕ РАБОТИ ЗА ФАЩ НЯМАЛО ДА ЯДЕ
23:46 16.01.2024
30 ЛАОС АРМАТА
До коментар #26 от "Последния Софиянец":ПЪК В РАССИЯТА ВАДЯТ ПО 20 ДОЛАРА НА МЕСЕЦ И НЯМА КВО ДА ЯДАТ........... ПИЯТ ВОДА ОТ ЛОКВИТЕ ОТ ДЪЖДА
Коментиран от #31
23:46 16.01.2024
31 АЗ ЛОВЯ ДЖАБИ
До коментар #30 от "ЛАОС АРМАТА":В БЛАТОТО БГ
Коментиран от #32, #33
23:47 16.01.2024
32 И ПИЯ ЦИАНКАЛИЙ
До коментар #31 от "АЗ ЛОВЯ ДЖАБИ":ВМЕСТО РАКИЯ И КАТО ПИКАЯ РЕЖА ЛАМАРИНА
23:49 16.01.2024
33 Този коментар е премахнат от модератор.