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Иран атакува цели в Пакистан

16 Януари, 2024 23:12 934 33

Иран атакува цели в Пакистан

  • иран-
  • пакистан-
  • джаиш ал адъл

Атакуваните цели в Пакистан са две бази на радикална групировка

Иран атакува цели в Пакистан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран извърши атака върху обекти в Пакистан, които твърди, че са бази на радикалната групировка "Джаиш ал Адъл", съобщи Асошиейтед прес.

Според информацията от Иранската държавна осведомителна агенция ИРНА, ударите са били изпълнени с използването на ракети и дронове. До момента няма потвърждение от страна на Пакистан. Групировката "Джаиш ал Адъл" е радикална сунитска организация, активна предимно в ядрената държава Пакистан.

Тези атаки се случват в контекста на високото напрежение в региона и опасенията, че конфликтът между Израел и "Хамас" в Газа може да се разшири. В предишния инцидент Иран нападна "шпионската централа" в Ирак близо до комплекса на американското консулство в Ербил, като изстреля ракети както в Северна Сирия, свързани с "Ислямска държава".

Днес, официален Багдад определи този инцидент, при който загинаха мирни граждани, като "силно нарушение" на иракския суверенитет. Атакуваните цели в Пакистан са две бази на радикалната групировка "Джаиш ал Адъл" в провинция Белуджистан, отбелязва Ройтерс, цитирайки иранските държавни медии.

Преди това организацията изпълняваше нападения срещу иранските сили за сигурност в района на границата с Пакистан. "Базите бяха уцелени и унищожени чрез ракети и дронове", съобщават иранските държавни медии, без да предоставят повече подробности.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този път

    18 15 Отговор
    ФАЩистите стъпаха на криво !
    Иран не е Сирия, Ирак или Виетнам.

    Коментиран от #4, #5, #12

    23:15 16.01.2024

  • 2 Иран си го проси

    12 14 Отговор
    Малки хора, които си мислят, че са големи, понеже носят чалми.

    Коментиран от #10

    23:15 16.01.2024

  • 3 Отец Дионисий

    20 3 Отговор
    Светът гори от всички страни.Господ да пази България!

    Коментиран от #6

    23:15 16.01.2024

  • 4 Пакистан са съюзници на Китай

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Този път":

    не САЩ, и за разлика от Ирак са въоръжени с ядрени оръжия

    Коментиран от #8

    23:17 16.01.2024


  • 5 Пръц

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Този път":

    Във Виетнам избягаха с подвити опашки.Пишеш глупости.

    23:18 16.01.2024

  • 6 Онези които благословиш всеки ден

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    палят клечките

    Коментиран от #7

    23:18 16.01.2024

  • 7 Отец Дионисий

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Онези които благословиш всеки ден":

    Хазарите сатанисти служат на Луцифер и искат да унищожат света.

    23:20 16.01.2024

  • 8 Хахахаха

    10 12 Отговор

    До коментар #4 от "Пакистан са съюзници на Китай":

    Остави ги, те на копейките освен запада и САЩ, други виновни няма. Били са в едно училище с пусин.

    23:21 16.01.2024

  • 9 МирО

    12 1 Отговор
    Е то стана вече "манджа с грозде" всички станаха Каубои, всеки стреля къде си иска,

    Коментиран от #11

    23:22 16.01.2024

  • 10 Ке 🚾н🇺🇲еф

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иран си го проси":

    Миналата вечер са унищожили милиардер шпионин в Ирак!

    23:23 16.01.2024

  • 11 Последния Софиянец

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "МирО":

    Русия детронира световният жандарм САЩ и сега всеки си иска своето.

    Коментиран от #14

    23:25 16.01.2024

  • 12 ЛАОС АРМАТА

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Този път":

    А ВИЕ ЧЕРВЕНИТЕ О.ТРЕПКИ СТЪПИХТЕ НАКРИВО В АФРИКА ХАХАХАХА АЙДЕ СЕГА ГОЛЯМА Ц.РНА ЛАНГА ЗА ТЕБЕ ХАХАХАХАХА

    23:26 16.01.2024

  • 13 консулството на САЩ в Ербил -ДУМНАХА

    5 2 Отговор
    СКОРО И ДА ДУМНАТ И В СОФИЯ на ук КОЗЯК - Иранската революционна гвардия пое отговорност за 4 ракетни удара по цели в съседен Ирак. При нападението тази нощ са поразени американска база на летище Ербил; консулството на САЩ в Ербил

    23:26 16.01.2024

  • 14 ЛАОС АРМАТА

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    С КВО БЕ СА ГИ ДЕТРОНИРАЛИ? ПО МИЗЕРИЯ И БЕДНОТИЯ ЛИ? ТАМ ДА.... ЗАПЛАТАТА В РУСИЯ ЗА МЕСЕЦ Е 20 ДОЛАРА А 30 ДОЛАРА Е НАДНИЦАТА В САЩ САМО ЗА ЕДИН ЧАС........... ГОЛЯМО ДЕТРОНИРАНЕ НЯМА ЩО ХАХАХАХА

    Коментиран от #17

    23:27 16.01.2024

  • 15 ЛАОС АРМАТА

    3 7 Отговор
    СИГУРНО И НАЙ МИЗЕРНИТЕ СЕЛЯЦИ В БУРУНДИ ВАДЯТ ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТ РАСИИСКИТЕ МОНГОЛСКИ МЕЛЕСАЦИ ХАХАХАХАХА

    23:28 16.01.2024

  • 16 Иран

    9 3 Отговор
    САЩ и Израел са Терористи!

    Коментиран от #18

    23:29 16.01.2024

  • 17 В ЗАТВОРИТЕ В ФАЩ ИМА МНОГО ПРЕСТЪПНИЦИ

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "ЛАОС АРМАТА":

    ПО ЗАТВОРНИЦИ ФАЩ Е НОМЕР ЕДНО НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ЦЯЛ СВЯТ НОМЕР ЕДНО ПО ЗАТВОРНИЦИ СА ФАЩ - ОТ ГЛАД СА В ЗАТВОРА АМЕРИКАНЦИТЕ - КРАДАТ КОКОШКИ ОТ ГЛАД

    Коментиран от #19, #22

    23:33 16.01.2024

  • 18 България

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Иран":

    Иран и Русия също.

    Коментиран от #20

    23:34 16.01.2024

  • 19 Пуснаха,ли ви парното?

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "В ЗАТВОРИТЕ В ФАЩ ИМА МНОГО ПРЕСТЪПНИЦИ":

    Мммммм?

    23:36 16.01.2024

  • 20 ПП И ДБ

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "България":

    СА ФАШИСТИ А БГ СЕ КОМАНДВА ОТ ЦИГАНСКИ КЛАНОВЕ - ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ПП и ДБ и ГЕРБ

    Коментиран от #21

    23:36 16.01.2024

  • 21 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "ПП И ДБ":

    По американското радио,, Свободна Европа,, казаха че децата на ромите и бежанците ще бъдат мнозинство в България и затова трябва да се махне,, Аз съм българче,, от букварите за да не ги обижда.. Това е грозната истина.

    23:39 16.01.2024

  • 22 ЛАОС АРМАТА

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "В ЗАТВОРИТЕ В ФАЩ ИМА МНОГО ПРЕСТЪПНИЦИ":

    СТРАШЕН ГЛАД ДА............... ПО 30 ДОЛАРА НА ЧАС НАДНИЦА................... А В РАСИИСКАТА МОНГОЛСКА КЛОАКА 20 ДОЛАРА НА МЕСЕЦ ДАЛИ ХВАЩАТ? ИЛИ ПИЯТ КВОТ ИМ ПАДНЕ ХХАХАХАХАХАХХАХА

    Коментиран от #26

    23:40 16.01.2024

  • 23 ЛАОС АРМАТА

    3 5 Отговор
    АБЕ ДА ПИТАМ ЩО ВСИЧКИ РУСОФИЛИ БЯГАТЕ КЪМ ГАДНИЯ ЗАПАД И ПОЛЗВАТЕ ТЕХНИКА ОТ ЗАПАДА,ЯПОНИЯ И КОРЕЯ!!!! МИ ПОЛЗВАЙТЕ СИ ВАШИТЕ СИ ИЗОБРЕТЕНИЯ БЕ........ УПСССССССС ЗАБРАВИХ ЧЕ ТАКИВА ПЪК НЯМАЛО ХАХАХАХА

    23:41 16.01.2024

  • 24 ИРАН СЕ УПЛАШИ ОТ ФАШ

    2 2 Отговор
    И ГО ПОДПУКА НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР И ТАКА ДО КРАЯТ НА СВЕТЪТ АМЕРИКАНСКИ

    Коментиран от #29

    23:42 16.01.2024

  • 25 ЛАОС АРМАТА

    3 5 Отговор
    САМО ДА СПОМЕНА ОЩЕ ЕДИН ФАКТ ЧЕ НАЙ ЕВТИНИТЕ К.УУРВИ В ТАЙЛАНД СА РУСКИНИТЕ.... ПО 2 ЛЕВА И СЕ ПЛЮЩЯТ........ САМО ЗА СВЕДЕНИЕ ЗА И НАЙ ПРОПАДНАЛИТЕ ТАЙЛАНДСКИ СЕЛЯНКИ ИСКАТ ПОНЕ 20 ЛЕВА ЗА ДА ГИ ЗАПРИКАЗВАШ ПЪРВО........... ТА ДО ТАМ С МОНГОЛСКАТА МАТУШКА ХАХАХА

    23:42 16.01.2024

  • 26 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЛАОС АРМАТА":

    В Калифорния хората с 1 млн долара годишен доход казват че се чувстват бедни.Не е важно колко изкарваш а колко харчиш.

    Коментиран от #28, #30

    23:44 16.01.2024

  • 27 ЛАОС АРМАТА

    1 4 Отговор
    НАЙ БЕДНИТЕ ТАЙЛАНДСКИ СЕЛЯНИ ХВАЩАТ РУСКИНИ ПОНЕЖЕ ТАЙЛАНДКИТЕ СА ЗА БЕЛИ ХОРА(ДОСТА ПО СКЪПИ И ИЗИСКАНИ ОТ РУСКИТЕ БАТАЦИ) А РУСКИТЕ БАЦЕ СЕ ПЛЮЩЯТ НАПРАВО БЕЗПЛАТНО И КВО ДА ПРАЯТ СЕЛЯНЧЕТАТА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ

    23:44 16.01.2024

  • 28 ЛАОС АРМАТА

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    ВАЖНОТО Е ЧЕ СЕЛЯНЧЕТАТА ОТ НАЙ ЗАМЪГЛЕНИТЕ КЪТЧЕТА НА ТАЙЛАНД ЛАОС КАМБОДЖА И ВИЕТНАМ ПЛЯКАТ РУСКИНИ ПОНЕЖЕ ИМ ИДВА БЕЗ ПАРИ............. КЪДЕ КЪДЕ ТРЯБВА ДА БАЧКАТ И ДА СЕ БРЪКНАТ ЗА МЕСТНА ЖЕНА ИНАЧЕ

    23:45 16.01.2024

  • 29 СКОРО КИМЧО и АЙТОЛАХ ХЮЙМЕНИ

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "ИРАН СЕ УПЛАШИ ОТ ФАШ":

    ЩЕ ПОДПУКАТ АМЕРИКАНСКИТЕ САТЕЛИТИ -400 БРОЯ ДЕТО СЛЕДЯТ РУСНАЦИТЕ В УКРАЙНА И ВСИЧКИ РАБОТНИ ХОРА ПО ЗЕМЯТА И КОЙТО НЕ РАБОТИ ЗА ФАЩ НЯМАЛО ДА ЯДЕ

    23:46 16.01.2024

  • 30 ЛАОС АРМАТА

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    ПЪК В РАССИЯТА ВАДЯТ ПО 20 ДОЛАРА НА МЕСЕЦ И НЯМА КВО ДА ЯДАТ........... ПИЯТ ВОДА ОТ ЛОКВИТЕ ОТ ДЪЖДА

    Коментиран от #31

    23:46 16.01.2024

  • 31 АЗ ЛОВЯ ДЖАБИ

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "ЛАОС АРМАТА":

    В БЛАТОТО БГ

    Коментиран от #32, #33

    23:47 16.01.2024

  • 32 И ПИЯ ЦИАНКАЛИЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "АЗ ЛОВЯ ДЖАБИ":

    ВМЕСТО РАКИЯ И КАТО ПИКАЯ РЕЖА ЛАМАРИНА

    23:49 16.01.2024

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.