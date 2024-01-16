Иран атакува цели в Пакистан

Иран извърши атака върху обекти в Пакистан, които твърди, че са бази на радикалната групировка "Джаиш ал Адъл", съобщи Асошиейтед прес.

Според информацията от Иранската държавна осведомителна агенция ИРНА, ударите са били изпълнени с използването на ракети и дронове. До момента няма потвърждение от страна на Пакистан. Групировката "Джаиш ал Адъл" е радикална сунитска организация, активна предимно в ядрената държава Пакистан.

Тези атаки се случват в контекста на високото напрежение в региона и опасенията, че конфликтът между Израел и "Хамас" в Газа може да се разшири. В предишния инцидент Иран нападна "шпионската централа" в Ирак близо до комплекса на американското консулство в Ербил, като изстреля ракети както в Северна Сирия, свързани с "Ислямска държава".

Днес, официален Багдад определи този инцидент, при който загинаха мирни граждани, като "силно нарушение" на иракския суверенитет. Атакуваните цели в Пакистан са две бази на радикалната групировка "Джаиш ал Адъл" в провинция Белуджистан, отбелязва Ройтерс, цитирайки иранските държавни медии.

Преди това организацията изпълняваше нападения срещу иранските сили за сигурност в района на границата с Пакистан. "Базите бяха уцелени и унищожени чрез ракети и дронове", съобщават иранските държавни медии, без да предоставят повече подробности.