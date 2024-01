Доналд Тръмп: Всеки който подкрепи Ники Хейли, ще бъде отстранен от МАГА

Бившият президент на САЩ, Доналд Тръмп, който се бори за номинацията на Републиканската партия за президентския пост, заплаши, че ще отлъчи завинаги от своето неформално движение MAГA (Направете Америка отново велика) всеки, който продължи да спонсорира предизборната кампания на неговата съперничка Ники Хейли, предаде NBC News, цитирана от Фокус.

"Всеки, който направи "принос" към Birdbrain (прякорът, който Доналд Тръмп използва, когато говори за Ники Хейли), ще бъде окончателно изключен от лагера MAГA от сега нататък. Не ги искаме и няма да ги приемем", написа бившият президент на САЩ на страницата си в социалната мрежа Truth Social.

Nikki “Birdbrain” Haley is very bad for the Republican Party and, indeed, our Country. Her False Statements, Derogatory Comments, and Humiliating Public Loss, is demeaning to True American Patriots. Her anger should be aimed at her Third Rate Political Consultants and, more…