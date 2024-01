Хусите пратиха ракета по военен кораб на САЩ ВИДЕО

Йеменските бунтовници хуси изстреляха ракета по американски военен кораб, патрулиращ Аденския залив, и го принудиха да я свали, съобщиха военните на САЩ, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

При днешната атака противокорабна балистична ракета прелетя близо до американския военен плавателен съд "Карни", ескадрен миноносец от клас "Арли-Бърк", участващ от ноември във военните операции на САЩ за възпиране на действията на хусите, съобщи американското Централно командване (СЕНТКОМ).

"Ракетата беше успешно свалена от кораба "Карни", заяви СЕНТКОМ. "Няма данни за щети и пострадали."

Това беше поредното нападение на бунтовниците в кампанията им срещу корабоплаването в Червено море и прилежащите му води, която наруши международната търговия на фона на войната на Израел срещу "Хамас" в ивицата Газа, отбелязва Асошиейтед прес.

Нападението срещу ескадрения миноносец "Карни" е и поредното изостряне на най-сериозното военно противопоставяне по море в Близкия изток, на което военноморските сили на САЩ са ставали свидетел в този регион през последните десетилетия. Това се случи, след като по-рано снощи ракета на хусите предизвика пожар на борда на друг кораб, този път търговски.

Атаката срещу "Карни" е първият случай, в който хусите пряко нападат американски военен плавателен съд, откакто бунтовниците започнаха атаките си срещу корабоплаването през октомври, отбеляза пожелал анонимност официален представител на САЩ.

Това твърдение обаче противоречи на съобщението на СЕНТКОМ, които казаха, че хусите са изстреляли ракета "по посока на" "Карни". Както и при предишни удари, Пентагонът посочи, че е трудно да се определи в какво точно са се целили йеменските бунтовници.

Откакто избухна войната между Израел и "Хамас", САЩ се опитват да смекчават формулировките, които използват за ударите по свои бази и военни кораби, за да не се допусне конфликтът да прерасне в по-голяма регионална война.

Признанието, че вчерашното нападение е било пряка атака срещу американски плавателен съд е важна подробност, каза Брад Боуман, старши директор във "Фондацията за защита на демокрациите" (Foundation for the Defense of Democracies).

"Сега те най-накрая наричат нещата с истинските им имена и казват: да, те се опитват да нападат нашите сили, опитват се да ни убият", заяви той.

Според него дори и да има за цел да се избегне разрастване на войната, смекчаването на използвания език има обратен ефект и още повече насърчава хусите, каза Боуман.

Военният говорител на йеменските бунтовници бригаден генерал Яхия Сария не призна за нападението срещу "Карни", но пое отговорност за ракетна атака срещу търговски кораб, предизвикала пожар на борда му. По думите му става дума за плаващия под флага на Маршаловите острови танкер "Марлин Луанда". Засега няма отговор от британската компания оператор на кораба на запитване от Асошиейтед прес за коментар.

Британската организация за морски операции, структура към военните на Обединените кралство, която следи обстановката в морските коридори на Близкия изток, призна, че кораб е бил поразен от ракета в Аденския залив и че на борда му е възникнал пожар. Засега няма данни дали има пострадали.

САЩ и Великобритания нанесоха многократни въздушни удари по цели на хусите като ракетни складове и установки в Йемен, откакто бунтовниците започнаха атаките си срещу международното корабоплаване. Йемен е разтърсван от военни действия, откакто през 2014 г. хусите превзеха столицата Сана.

В понеделник командващият американските ВМС в Близкия изток каза пред Асошиейтед прес, че атаките на йеменските бунтовници са най-тежката криза, с която флотът на САЩ се е сблъсквал в региона от т. нар. Танкерна война през 80-те години. Нейната върхова точка е еднодневна морска битка между Вашингтон и Техеран, а по време на конфликта, през 1988 г. американските ВМС по погрешка свалят ирански пътнически самолет, при което загиват 290 души.

Междувременно американското правителство даде зелена светлина за продажбата на изтребители Ф-16 на Турция и Ф-35 на Гърция, след като по-рано през седмицата Анкара ратифицира присъединяването на Швеция към НАТО, съобщиха агенциите.

Както се изисква по закон в САЩ, Държавният департамент уведоми официално Конгреса, че разрешава двете сделки. Законодателният орган, който има 30-дневен срок да се запознае с тях и да се произнесе, вероятно също ще ги одобри.