Чарлз III е с рак на простатата, отлага обществените си задължения (СНИМКИ)

Крал Чарлз е болен от рак и ще отложи обществените си задължения, за да се лекува, съобщи Бъкингамският дворец, цитиран от Телеграф.

Кралят беше диагностициран с рак след лечение на доброкачествено уголемяване на простатата.

Сега той ще получава редовно лечение в лондонска болница.

Твърди се, че той очаква с нетърпение да се върне към обществения си дълг възможно най-скоро, като ще продължи да изпълнява държавни задължения, включително срещи с премиера.

Министър-председателят беше информиран за диагнозата, а кралят имаше възможност да съобщи за състоянието си на принц Уилям, принц Хари, принцеса Ан, принц Андрю и принц Едуард.

The Telegraph разбира, че херцогът на Съсекс вероятно ще лети от Калифорния до Лондон, за да посети баща си по-късно в понеделник.

Както ФАКТИ писа, кралят беше приет в болница на 26 януари за операция на простатата. От Бъкингамския дворец съобщиха, че Чарлз Трети е пренасрочил няколко предстоящи ангажимента, за да си осигури период на възстановяване.

