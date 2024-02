Володимир Зеленски е на посещение в Саудитска Арабия

Украинският президент Володимир Зеленски е пристигнал в Саудитска Арабия, обяви самият той в социалната мрежа X, бивш Туитър.

"Пристигнах в Саудитска Арабия, за да продължа редовния ни диалог с Негово кралско височество престолонаследника Мохамед бин Салман", написа Зеленски.

I have arrived in Saudi Arabia to continue our regular dialogue with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman.



The first topic is the Peace Formula. Last year in Jeddah, we held an effective advisors' meeting to discuss its implementation. We are now nearing the first…