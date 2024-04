Израел е прехванал повечето ирански ракети

Преобладаващата част от ракетите, изстреляни от Иран, са били прехванати извън границите на Израел, бе съобщено от израелската армия. До територията на страната са стигнали само малка част от ракетите. Военна база в южната част на Израел е пострадала от ракета - на инфраструктурата на обекта били нанесени "незначителни щети". По думите на говорителя на израелската армия Даниел Хагари, изстреляните от Иран ракети и дронове са били повече от 200.

Атаки на хутите и на Хизбула

Освен от Иран, Израел е бил атакуван и от йеменските хути, става ясно от данните на компанията Ambrey, която се занимава със сигурността на морските превози. Радикалното шиитско движение Хизбула, базирано в Ливан, пък е изстреляло ракети по Голанските възвишения. Израелската медицинска служба "Маген Давид Адом" съобщи за първи пострадал от иранската атака - 10-годишно момиче от бедуински град в южната част на Израел. Момичето е било ранено и е в болница.

САЩ и Йордания са помогнали за прехващането на дроновете

По сведения на израелския вестник The Times of Israel и на американската телевизия ABC News, които се позовават на неназовани източници, сили на САЩ и йордански изтребители са оказали съдействие на Израел за прехващането на иранските дронове. Както написаха няколко големи американски медии, министерството на отбраната на САЩ засега не смята да коментира публикациите за участие в прехващането на дроновете. Служител на Пентагона е заявил пред New York Times, че американските военни са сваляли изпратените към Израел дронове във връзка с "желязната привързаност" на Вашингтон към защитата на тази държава.

Ударът по консулството на Иран в Сирия

Ескалацията на напрежението в региона започна след нанесения въздушен удар на консулството на Иран в Дамаск на първи април. При атаката загинаха седем души, включително двама генерали. Техеран обвини Израел за удара, а духовният водач на Иран аятолах Али Хаменей заплаши, че "ще накаже" Израел. Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е готова за всеки отговор. "Който и да ни причини или да планира да ни причини щети, ние ще им нанесем щети", предупреди той.

Биляна Михайлова (редактор)