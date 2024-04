Израел обеща да отговори на Иран. Русия: Ситуацията е извънредна

Израелски военен говорител обяви, че ще има отговор след масираното иранско нападение срещу Израел, но не уточни какъв точно ще бъде той, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Ще отговорим на Иран с действия, а не с думи", заяви той днес пред иранската емигрантска телевизия "Иран интернешънъл" (Iran International). Военният говорител не навлезе в подробности за това как може да изглежда израелският отговор. "Всяко действие има противодействие, но не с думи, а с дела", заяви израелската армия в своя публикация на фарси в социалната мрежа "Екс".

Все още не е ясно как Израел ще отговори на снощните атаки на Иран, по време на които според израелската страна са били изстреляни около 300 снаряда и 99% от тях са били прехванати, посочва ДПА. Израелският военен кабинет ще заседава днес следобед, за да обсъди как да действа.

Руския заяви днес, че е изключително загрижена от иранските удари по Израел и призова всички страни от конфликта да проявят сдържаност. Същевременно според нея напрежението ще остане високо, докато не се разреши конфликтът между Израел и палестинците, съобщи Ройтерс.

„Изразяваме извънредна загриженост от поредната опасна ескалация на напрежението в региона. Призоваваме всички въвлечени страни да проявят сдържаност“, пише в официално заявление на руското външно министерство, публикувано след удара.

Русия отбеляза, че Техеран е заявил, че атаката е извършена в рамките на правото му на самоотбрана след израелския удар по иранското консулство в Дамаск, което Москва осъди. Русия, която има близки връзки с Иран, заяви че Западът е блокирал опитите на Съвета за сигурност на ООН да реагира на израелския удар по дипломатическия обект. „На няколко пъти предупредихме, че редицата неразрешени кризи в Близкия изток, особено в палестинско-израелската зона на конфликт, които са често разпалвани от безотговорни провокации, ще доведат до засилване на напрежението“, заяви министерството.

