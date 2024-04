Дубай се превърна във Венеция: За един ден се изсипаха почти двойно повече от годишните валежи

Проливните дъждове засегнаха Обединените арабски емирства. За един ден се изсипаха почти двойно повече от годишните валежи. Наводнени са много улици, първи етажи на сгради, участъци от ключови автомагистрали, което принуди много шофьори да изоставят колите си насред улиците, съобщава Khaleej Times.

"Проливен дъжд валеше в цялата страна през целия ден, което се отрази негативно на услугите за доставка и обществения транспорт. Междуградските автобусни услуги бяха спрени в много емирства, парковете и открити пазари бяха затворени“, се казва в изявлението, цитирано от Фокус.

Is it the same Dubai that was known as a desert back in the day, that is experiencing this kind of flood? What's really happening to the world's climate?



