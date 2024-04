МААЕ: Няма щети по ирански ядрени обекти след израелския удар

Няма нанесени щети по ядрени обекти в Иран след предполагаемия израелски удар по иранска територия тази нощ, потвърди Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) потвърди, предаде Ройтерс и БТА.

МААЕ продължава да следи ситуацията изключително внимателно и призовава всички страни по конфликта за максимална сдържаност. Атомната агенция подчертава, че ядрени съоръжения не бива в никакъв случай да бъдат мишена във военни конфликти, се казва в публикация на МААЕ в социалната платформа "Екс".

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM