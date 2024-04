Индонезия обяви най-висока степен на тревога след изригването на вулкан

Вулканът Руанг в източната част на Индонезия изригна отново снощи, озарявайки небето и изхвърляйки лава, което накара властите да повишат степента на тревога и да затворят околните летища, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Националният Център по вулканология и справяне с последиците от геологически опасности и издаде най-висока степен на предупреждение след изригването в ранните сутрешни часове. Местните жители са призовани да не приближават вулкана.

Местните спешни служби публикуваха видеоматериали, в които се виждат мълнии над кратера, червени облаци лава и скали, изхвърляни от въздуха и падащи около острова. Агенцията призова жителите в радиус от шест километра незабавно да се евакуират, предупреждавайки за по-нататъшни „експлозивни изригвания“.

Изригването съвпада със засилване на сеизмичната активност около вулкана. По-рано този месец изригванията на Руанг накараха стотици души да се евакуират, а летището на областния център Манадо да затвори врати. Някои околни домове бяха повредени.

Властите сега отново затвориха летището в Манадо, позовавайки се на възможното разпространение на вулканична пепел. Остров Руанг, който е на около 100 км от Манадо, е дом на повече от 800 жители, повечето от които бяха евакуирани след последните изригвания. Индонезия се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен, зона с висока сеизмична активност, където се срещат множество тектонични плочи.

