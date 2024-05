Газа: Болниците в Рафах изнемогват

Атаките на Израел срещу Рафах са принудили една от трите болници в града да затвори, съобщава Световната здравна организация (СЗО). Според генералния директор на СЗО Тедрос Гебрейесус между 30 и 40 хиляди души вече са избягали от Рафах, страхувайки се от офанзивата на израелската армия, но 1,4 милиона души още са в града.

Организацията разкритикува и затварянето на контролно-пропускателния пункт Рафах, през който минава голяма част от жизненоважната хуманитарна помощ, пише АРД. От вторник, когато израелските военни поеха контрола над палестинската страна на граничния пункт, в Рафах не е влизало гориво, което е необходимо, за да захранва генераторите, с които работят болниците. Ако не бъде допусната нова доставка на гориво, медицинските центрове ще могат да работят още само три дни. СЗО обаче заяви, че не възнамерява да спира работата си в Рафах. "Тази ситуация още повече ограничава възможността да достигнем до хиляди хора, които живеят в катастрофални условия”, написа генералният директор на СЗО в платформата Х. "Това трябва да спре веднага".

One of the three hospitals in Rafah, Al-Najjar, is no longer functioning due to the ongoing hostilities in its vicinity and the military operation in Rafah.



The closure of the border crossing continues to prevent the UN from bringing fuel. Without fuel all humanitarian…