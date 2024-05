Израелски демонстранти запалиха част от комплекса на Агенцията на ООН в Йерусалим

Демонстранти от Израел запалиха част от комплекса на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Източен Йерусалим, съобщи Ройтерс и БТА.

Ръководителят на агенцията Филип Лазарини написа в "Екс", че е решил обектът да остане затворен, докато не бъде възстановена сигурността. Инцидентът, който е станал вчера, е вторият по рода си за по-малко от една седмица, обърна внимание той.

This evening, Israeli residents set fire twice to the perimeter of the UNRWA Headquarters in occupied East Jerusalem.



This took place while UNRWA and other UN Agencies’ staff were on the compound.

While there were no casualties among our staff, the fire caused extensive damage… pic.twitter.com/ZqHFDNkiWC