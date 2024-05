Един загинал и поне 30 ранени след силна турбуленция в самолет боинг 777

При шокиращ инцидент при полет от Сингапур до Лондон, самолетът беше ударен от силна турбуленция, която доведе до смъртта на един пътник и раняването на други 30, предава Нова телевизия.

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.



We can confirm that there are injuries and one fatality on…