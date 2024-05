Илон Мъск заяви, че е готов да води предизборния дебат между Тръмп и Байдън

Американският предприемач Илон Мъск обяви, че е готов да води предизборния дебат между кандидатите за президент на САЩ. Дебатът се очаква да включва действащия президент Джо Байдън, бившия президент Доналд Тръмп и независимия кандидат Робърт Кенеди-младши, предава Фокус.

"Разбира се“, написа Мъск в социалната мрежа Х, отговаряйки на въпроса на Кенеди дали иска да води събитието.

Will you host one? pic.twitter.com/QgQpCq9eV9