Тръмп води пред Байдън с 6%

Преднината на Доналд Тръмп в президентската надпревара през 2024 г. се увеличи. Това показват резултатите от ново проучване на общественото мнение, изготвено от The New York Times и Siena College, предаде news.bg.



Допитването бе проведено след считаното за неуспешно представяне на президента Байдън в дебата миналата седмица. Опасенията, че той е твърде стар, за да управлява ефективно, нараснаха до нови висоти сред демократите и независимите избиратели,



Сега Тръмп води пред Байдън с 49% на 43% сред вероятните гласоподаватели в национален мащаб. Това е най-голямата преднина, коятоТръмп е регистрирал в проучване на Times/Siena от 2015 г. насам. Той води с още повече сред регистрираните избиратели, 49% срещу 41%.



Съмненията относно възрастта и проницателността на Байдън са широко разпространени и нарастват. Мнозинството от всяка демографска, географска и идеологическа група в анкетата - включително чернокожите избиратели и тези, които казаха, че все още ще гласуват за него - смятат, че Байдън, на 81, е твърде стар, за да бъде ефективен.



Като цяло 74 процента от избирателите го смятат за твърде стар за поста. Притесненията относно възрастта на Байдън скочиха с осем процентни пункта сред демократите през седмицата след дебата до 59 процента. Делът на независимите гласоподаватели, които мислят така, нарасна до 79%, което почти съвпада с мнението на републиканците за президента.



Припомняме, че Белият дом в сряда отхвърли като "абсолютно невярно" съобщение на New York Times, че президентът на САЩ Джо Байдън обмисля дали да продължи кандидатурата си за преизбиране през ноември.



Вицепрезидентът Камала Харис е най-добрата алтернатива да замени президента на САЩ Джо Байдън, ако той реши да не продължи кампанията си за преизбиране, казаха седем високопоставени източника от кампанията на Байдън, Белия дом и Националния комитет на Демократическата партия с познаване на актуални дискусии по темата.



Обърканото, понякога несвързано и широко критикувано представяне на Байдън в първия дебат предизвика вълна от паника в Демократическата партия заради опасенията, че той може да не е достатъчно годен, за да изкара втори мандат, и предизвика призиви на топ помощници да подадат оставка.



Някои влиятелни демократи предложиха алтернативи на Байдън освен Харис, включително популярни членове на кабинета и губернатори от Демократическата партия като Гавин Нюсъм от Калифорния, Гретчен Уитмър от Мичиган и Джош Шапиро от Пенсилвания. Но опитът да се избегне номинация на Харис е самозалъгване и би било почти невъзможно, казаха източници на "Ройтерс", които не пожелаха да бъдат назовани.

