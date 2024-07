Байдън обяви оттеглянето си от кандидат-президентската надпревара и предложи пълната си подкрепа за Камала Харис

Президентът на САЩ Джо Байдън прекрати кампанията си за преизбиране. Решението му е повлияно от притесненията на колегите му демократи относно умствената му острота и способността му да победи Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс.

Часове преди шокиращото изявление, екипът на Байдън опроверга информацията, че той планира да се откаже от президентските избори.

„Това е невярно. И смятам, че не трябва да продължаваме да се опитваме да раздухваме този разказ“, заяви заместник-ръководителят на кампанията Куентин Фулкс в предаването „Уикенд“ по MSNBC в неделя сутринта.

В публикация в социалната мрежа X, Байдън заяви, че ще остане в ролята си на президент и върховен главнокомандващ до края на мандата си през януари 2025 г.

„За мен беше най-голямата чест в живота ми да служа като ваш президент. И макар че имах намерение да се кандидатирам за преизбиране, смятам, че е в най-добрия интерес на моята партия и на страната да се оттегля и да се съсредоточа единствено върху изпълнението на задълженията си като президент до края на мандата ми,“ написа Байдън.

С оттеглянето на кандидатурата си за преизбиране, той разчиства пътя на вицепрезидента Камала Харис да се кандидатира начело на листата – първата чернокожа жена, която ще направи това в историята на страната.

„Днес искам да предложа пълната си подкрепа и подкрепа за Камала, която да бъде кандидатът на нашата партия тази година“, казва той в друга публикация в платформата X. „Демократи - време е да се обединим и да победим Тръмп.“

"А ако сте с нас, дарете средства за кампанията ѝ", призова Джо Байдън.

And if you’re with us, donate to her campaign here:https://t.co/A0T3v7ItQm