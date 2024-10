Илон Мъск ще присъства на митинг на Тръмп в Пенсилвания, където бившият президент бе прострелян

Американският милиардер Илон Мъск обяви, че ще присъства на предизборния митинг на Доналд Тръмп в Бътлър, щата Пенсилвания, по-късно тази седмица, съобщи агенция Ройтерс, цитирано от БТА.

Предизборният митинг на 5 октомври ще се проведе на същото място, където Тръмп беше ранен в дясното ухо, а един привърженик на бившия президент беше убит, след като стрелец откри огън от покрива на близка сграда. Стрелецът, идентифициран като 20-годишния Томас Крукс, беше застрелян малко след това от снайперист на Секретната служба.

"Ще бъда там, за да подкрепя!", написа Мъск в отговор на публикация на Тръмп в социалната мрежа X (бившият Twitter), където Тръмп анонсира завръщането си в града за митинг в събота.

I will be there to support! https://t.co/nokR0g3dn1