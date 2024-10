Президентът на САЩ призовава Конгреса за спешна помощ на пострадалите от урагана „Хелене“

Президентът на САЩ Джо Байдън отправи призив към Конгреса за приемане на цялостен пакет за бедствията. Пакетът има за цел да осигури необходимите ресурси за помощ на общности, пострадали от урагана „Хелене“ и други природни бедствия.

„Призовавам Конгреса да приеме цялостен пакет за бедствията, който да осигури необходимите ресурси за общности, които се сблъскаха с последиците от урагана „Хелене“, заяви Байдън в социалната мрежа X.

Помощта няма да бъде само временно решение, а ще продължи да пристига и в дългосрочен план.

I'm calling on Congress to pass a comprehensive disaster package to provide the necessary resources for communities like those facing the aftermath of Hurricane Helene – to know that help will be ongoing, not just in the short-term, but the long-term as well.