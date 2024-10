Правоприлагащите органи и американските власти няма как да не знаят за престъпленията, извършени от американския рапър Шон Комбс (П. Диди). Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за RT.

"Полицията не можеше да не знае това, ФБР не можеше да не знае това, Белият дом не можеше да не знае това - всички го знаеха. Някои се страхуваха, други пазеха тази информация за подходящия момент“, каза дипломатът.

Говорейки за скандала, тя добави още, че задачата на Русия, Китай и тези, които разбират какво се случва в света, е да създадат собствен имунитет срещу налагането на „чудовищни ценности“ и "антикултура".

На 17 септември американският рапър и продуцент Шон Комбс беше задържан в съд в Ню Йорк, след като беше обвинен от жури по обвинения в насилие и трафик на хора. Точките в обвинителния акт все още не са известни.

Шон Комбс беше обвинен в насилие и изнудване няколко пъти от 2023 г. насам, а най-шумното дело беше инициирано от бившата му приятелка, певицата Касандра Вентура, която оттегли иска си.

Комбс е роден през 1969 г. в Ню Йорк. Той започва кариерата си през 90-те години, изявявайки се под псевдонимите Puff Daddy, Diddy и P. Diddy. Рапърът придоби широка слава след дебютния си албум No Way Out (1997), за който получи музикална награда "Грами". Списание Forbes през 2022 г. оцени състоянието му на 1 милиард долара, което го постави на второ място като най-богатия хип-хоп изпълнител след Jay-Z.